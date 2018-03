Janez Janša: Kaj izgubimo, če izgubimo umetnost?

Vedeli smo, da bo 8. februar višek manifestacije nezadovoljstva z delom ministrstva za kulturo in da se bodo protesti, izjave in zahteve po kulturnem prazniku umirili. En mesec pozneje je razlogov za nezadovoljstvo kvečjemu še več. Minister Peršak niti ne skriva več, da vodi politiko, usmerjeno proti umetnosti, njenim ustvarjalcem in proti javnosti, ki ji je do umetnosti.