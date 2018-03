Še preden smo izvedeli, da je bila maketa drugega tira predraga, da bi jo sploh še smeli videti, da referendumski glasovi ne veljajo in da ima vsega skupaj vrh glave Miro Cerar, smo na svojih najbrž prav tako predragih televizijskih ekranih gledali razvedrilne vsebine, kjer naši glasovi še kaj veljajo. Na Pop TV se je začela druga sezona oddaje Zvezde plešejo. Med tekmovalci so na primer športna novinarka Sanja Modrić, že tretjič pa se v takšni vlogi preizkuša Rebeka Dremelj – doslej se je na drugo mesto uvrstila v srbski različici in pred leti, ko je podobno tekmovanje v svoji nedeljski oddaji pripravil Mario Galunič. Letos pleše celo frontman mednarodnega dneva žensk Werner, ki je v oddaji priznal, da išče Rickyja Martina v sebi, sodnik Lado Bizovičar pa se je čudil, kako lahkotno se za človeka z velikimi in dolgimi udi ziblje po plesnem parketu. Zabavne vsebine pomladanske programske sheme so na Planet TV nastavili s snegom, natančneje slovensko smučarsko telenovelo Gorske sanje, v kateri se imata rada poškodovana tekmovalka alpskega smučanja Mateja (Vesna Ponorac) in njen sosed, skoraj došolani pilot Rok, ki ga upodablja Dario Nožić Serini, pri mladih znan kot Dacho iz trap zasedbe Matter. Zaradi bolezni je sicer manjkal na slavnostni premieri nadaljevanke v ljubljanskem elitnem hotelu InterContinential, kamor so igralska zasedba in drugi s televizijo sodelujoči estradniki prispeli v glamuroznih večernih opravah in s sponzorskimi terenci. Med drugim so se oglasili Lucija Gubenšek, ki je postala voditeljica nove oddaje Projekt diva, v kateri bodo, kot pred davnimi leti Aljoša Rebolj, izvajali stilske in lepotne preobrazbe žensk, pa Jasna Kuljaj, ki bo spet vodila oddajo Od težaka do junaka, v kateri bodo komentirali intrige druge sezone shujševalnega resničnostnega šova The Biggest loser, in novi voditelj omenjenega šova Marko Potrč, ki smo ga ujeli med kramljanjem z razvpito kreativno producentko šova Lili Rodošek. To so v zadnjih mesecih označili za »strah in trepet« tamkajšnjih zaposlenih, sicer pa je zasebno partnerica direktorja televizije Vladana Andjelkovića. Govorice niso nujno resnične, saj jo je bivši soprog, nekdaj nogometaš v srbskem Partizanu, danes pa v ruskem klubu Ural Yekaterinburg Gregor Balažic pred leti v prispevku za siol.net hvalil, da mu je po poškodbi stala ob strani. »Vedno v oporo, in v tem je prekleto dobra,« je takrat povedal Balažic, srbski mediji pa so jo zaradi privlačnega videza v tistem času pogosto opisovali kot »bombo«.

Obiskovalce so organizatorji zabave pred ogledom prvega dela telenovele okrepčali z butičnim pivom in pokovko, naslovno skladbo pa je v živo odpela Nuša Derenda in gostom v nadaljevanju še več ur stregla z glasbeno spremljavo na elegantnem druženju v 20. nadstropju hotela.

Franci Petek za robustne moške, Hamo proti agresivnim ženskam Kolikšno plačilo priznana vokalistka zahteva za nastop na zabavi, kjer je večini mar predvsem za poslovno mreženje in brezplačne gintonike, ne vemo, so pa honorarje kolegov, ki se poklicno ukvarjajo s humorjem, »razkrivali« v reviji Suzy. Osredotočili so se na tarife, ki jih komiki postavijo za nastop na zasebni zabavi, torej tam, kjer se jim v resnici ne ljubi nastopati in zato postavijo višjo ceno. Če torej želite, da na okroglem jubileju vašega strica nekaj šal razdre Denis Avdić, boste morali zbrati vsaj 2500 ali bolj verjetno 3500 evrov, ocenjujejo. Matjaž Javšnik menda pride že za 1100 evrov. Da niste finančno uspešni kot slovenski komedijanti, je morda kriva pin-številka vaše bančne kartice. V članku z naslovom »Pin naj resonira z vami« v Suzy svetujejo, naj ne pretiravamo s številko 9, število 0 pa nikoli ne sme biti na koncu, saj bo šlo sicer »vse v nič«. Uspešni Slovenci srednjih let imajo namesto denarnih drugačne skrbi. O sodobnih tegobah so predstavnike tega premalo slišanega dela družbe spraševali v reviji Zarja, kjer jih je zanimalo, »kako se je svet spremenil zanje, kakšni so njihovi strahovi, skrbi, kaj je zanje danes težko«. Pri tem so v ospredje postavili moško-ženske odnose, saj je znano, da je trenutno opozarjanje na spolno nadlegovanje in seksizem v svetu močno, pri nas pa narahlo načelo stoletja trajajoče udobje moških. Se bojijo, da bi jim očitali politično korektnost? Sodeč po odgovorih niti ne. Nekdanji smučarski skakalec Franci Petek ravnovesje med spoloma recimo vidi v ohranjanju ženstvenosti in moškosti, pri čemer moški ne smejo opustiti svoje »robustnosti«. Še bolj sproščeno je odgovarjal glasbenik Matevž Šalehar Hamo, ki se mu sicer zdi pozitivno, da ženske »vdirajo na vsa področja življenja«, ob tem pa ga je vseeno strah, da bi zaradi zgodovinskega zatiranja z nasprotnim spolom obračunale nepremišljeno, agresivno oziroma po moško. To za lažje razumevanje primerja kar s pojmi, ki se največkrat znajdejo v ksenofobni retoriki skrajne desnice. »Takšno vedenje lahko hitro postane hujše od originala, ki mu skušajo kontrirati,« govori o potencialno agresivnih ženskah in to primerja z rasizmom, ki ga črnci izvajajo nad belci, ali celo palestinsko-izraelskim sporom. »Za primerjavo bi bil lahko črnski rasizem, ki je zaradi gneva v preteklosti postal tu in tam še bolj krut od belskega, pa hebrejski pohod nad Palestino z večnim izgovorom holokavsta in še bi lahko našteval,« se je v Zarjini anketi razgovoril Hamo.