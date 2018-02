Poleg spletnih recenzij državne proslave v čast kulturnemu dnevu je praznik zaznamovala predvsem novica, da je Tina Maze rodila oziroma, kot mediji radi rečejo, povila deklico. Drugih podrobnosti o veselem dogodku še ni, a ne dvomimo, da se bodo tematiki v prihodnjih tednih temeljiteje posvetili v vseh uglednejših tabloidnih izdajah. V čast kulturnemu prazniku so se družili v Društvu slovensko-škotskega prijateljstva, saj so organizirali že dvajseto Burns-Prešernovo noč, kjer se delno poklonijo Francetu Prešernu in delno škotskemu pionirju romantične in narodno krepčilne poezije Robertu Burnsu. Dogajanje v ljubljanskem hotelu Slon je povezoval televizijski voditelj in novinar Igor E. Bergant, med drugimi pa so nastopili raper Trkaj, igralec Pavle Ravnohrib in škotski dudar. Prešerno razpoloženje je bilo tudi v Cankarjevem domu, natančneje v Linhartovi dvorani, kjer so prejšnji teden predvajali digitalizirano in restavrirano različico znamenite slovenske komedije To so gadi. Med obiskovalci so se znašli vidnejši člani igralske zasedbe, na primer Manca Košir in Radko Polič. Milada Kalezić, ljubiteljem filma znana kot Meri, je zbrane zaradi službenih obveznosti nagovorila prek videoposnetka, tega pa ni storil prav tako odsotni Boris Cavazza, sodeč po šaljivi pripombi organizatorjev zato, ker je video težko posneti, če še vedno uporabljaš telefon nokia 3310.

Kurenti so ta teden že tradicionalno rožljali po državnem zboru, manj uspešni pa so bili pri odganjanju zime, saj so se skoraj že pomladnih razmer privajeni prebivalci prestolnice že prihodnji dan soočili s težko obvladljivimi snežnimi razmerami, ki so spet ponudile priložnost za pritoževanje nad neažurno mestno komunalo. Morda bo v izpolnjevanju kurentovega poslanstva uspešnejši smučar prostega sloga Filip Flisar , ki je reviji Lady zaupal svoje pustne načrte za prihodnja leta (letos nima časa zaradi olimpijskih iger). Flisar namreč pričakuje otroka z Moniko Vuk , hčerko župana občine Zavrč v bližini Ptuja, in kurenti so tam resna zadeva. Smučar, ki bi se z veseljem oblačil v kurenta, poudarja, da »kurent ni šema«, ampak »častna in resna stvar«. Pravi še, da bi se s tem res počutil sprejetega v tamkajšnji okoliš. Manj resno, a nič manj navdušeno o maškarah je v Lady razmišljal šaljivi športni komentator Saša Jerković , ki si včasih za pusta kakšno živobarvno lasuljo na glavo povezne tudi pred kamerami. Letos se bo našemil le zasebno, je bil redkobeseden Jerković in ni pojasnil, ali so mu šegavost pred kamerami v službi morda celo odsvetovali. Ugled nacionalke je po mesecih molka in ugibanj za revijo Onaplus medtem ubranila novinarka in voditeljica Tanja Gobec . Po tem, ko so ji na spletu pripisovali opitost med vodenjem Odmevov, si več mesecev ni opomogla od šoka in razočaranja nad ljudmi, pravi in pojasnjuje, da z bobna ni mogla brati, saj se ji je zaradi protibolečinskih tablet meglil vid. Že dolgo jo namreč pestijo hude bolečine v hrbtenici. Iz vsega se je predvsem naučila, dodaja, kako zlobni so lahko ljudje.

Wernerju gre bolje od Trumpa, Pop Design se vrača

Za televizijske drame je vseeno vsaj trem znanim Slovenkam, ki so reviji Zvezde na vprašanje o tem, ali bodo kaj navijale za naše na olimpijskih igrah, odgovorile, da doma nimajo televizorja. Za dogajanje na ekranu je vseeno Jadranki Juras, modni oblikovalki Maji Ferme in celo Jasmini Kandorfer, »duhovni raziskovalki« in televizijski voditeljici pogovorne oddaje Klepet ob kavi na TV3, kjer, kot smo že pisali, radi reklamirajo prehranske dodatke oziroma kramljajo o vesoljcih in drugih duhovnih rečeh. »Namesto preživetega časa pred malimi zasloni bom svoje telo raje razgibala v naravi,« pravi Kandorferjeva in s tem po svoje odsvetuje ogled svoje oddaje.

Na redno telovadbo prisega tudi pevec Werner, ki se je za Suzy pogovarjal z Danico Lovenjak. V fitnesu preživi več ur na dan in takšnega privilegija po njegovem nima niti ameriški predsednik. »To sta moji dve uri. Ni bogastva na svetu, ki je trenutno vredno več kot to, da imaš čas zase. Donald Trump si ne more vzeti dveh ur vsak dan, ne glede na to, kako je bogat. Jaz pa si ju lahko!« V Zvezdah so medtem na hitro poklepetali s pevcem Miranom Rudanom, ki je povedal nekaj besed o novem videospotu zasedbe Pop Design. Skladba nosi naslov Norcu podoben in govori o »situacijah človeka, ki je bil na neki točki prepričan, da bo nekomu pomagal, na koncu pa je izigran in zato podoben norcu«. Z videospotom bodo šli vsebinsko v drugo smer, saj bo ta videospot (pa tudi vsi prihodnji) prikazoval »lepe slovenske kraje, ki so večkrat po krivici zapostavljeni«. Pri vsem je Rudan še prepričan, da bo na slovenski glasbeni sceni »kmalu zapihal nov veter«, torej bo nastopil čas, ko bomo spet spoštovali slovenske glasbo in ustvarjalce. Rudan še svari, da si bo takrat na hrbet vtetoviral besedno zvezo »Made in Slovenija«, redno pa bodo tudi snemali nove skladbe, nad katerimi bomo navdušeni. Morda bodo tokrat res ustvarjene v Sloveniji in ne »izposojene« pri nemških stanovskih kolegih.

Rumenim medijem so po več tednih še kar zanimive podrobnosti z abrahamovanja Jožeta Potrebuješa in ta teden smo med drugim v Novi še izvedeli, da sta mu glasbeni menedžer Bojan Šeruga in voditeljica Darja Gajšek podarila trzalico iz 24-karatnega zlata, okrašeno z inicialkama J. P., ki bi zagotovo razveselila tudi slavnega kitarista in pevca iz Strunjana. V reviji Nova so objavili še pogovor z Goranom Bregovićem, ki so ga obiskali v njegovi beograjski hiši, eni od mnogih nepremičnin, ki jih ima »širom sveta«. Bregović je povedal, da je navdušen nad vrtnarjenjem, in priznal, da ne mara spleta, družbenih omrežij ali estrade. »Ne nastopam na televiziji, moji intervjuji so redki, ne maram družbenih mrež, nisem del estrade, ne tu ne kjer koli drugje,« pravi glasbenik, ki se je zadnje mesece pogovarjal z več slovenskimi mediji, tudi z revijo Nova. Ko so ga vprašali, ali računa na kakšnega grammyja, je odvrnil, da gre preprosto za stvari, ki se zgodijo, ko prideš v leta. »Sem časten meščan več mest po svetu, tega sem že vajen. Veš, nekateri dobijo uro, preden gredo v pokoj. Takšne stvari se pač dogajajo v določenih letih. Tako je tudi z grammyjem,« razmišlja Bregović, ki mu je najbrž manj znano, da ob odhodu v pokoj večina dobi kvečjemu bombažno majico z napisom »adijo tenzije, veselim se penzije«.