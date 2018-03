Cerarjev odstop po ocenah ekonomista Marka Jakliča ne bo imel večjih političnih ali gospodarskih posledic. Do parlamentarnih volitev namreč ni več daleč, poleg tega pa slovenski finančni trg ni dovolj razvit, da bi se na njem lahko ustvarjala stabilnost ali nestabilnost, je prepričan.

»Ne vem pa, kako bo s stavkovnim valom. Nanj ima odstop lahko določene posledice, saj vlada na tem področju zdaj ne bo operativna. Koliko bodo sindikati kazali svoje mišice, bomo še videli,« je dejal in dodal, da bi to za gospodarstvo kratkoročno vendarle lahko pomenilo določene stroške.

Veliko bolj negotova je po Jakličevem mnenju nadaljnja usoda NLB in projekta drugi tir. Pogajanja z Evropsko komisijo glede NLB bi se po njegovih ocenah morala nadaljevati, drugi tir pa je vprašljiv. Spomnil je, da je črpanje evropskih sredstev pogojeno z določenimi časovnicami, o možnostih uspeha dodatnih pogajanj pa je po njegovih besedah težko ugibati.

Kot bolj nejasno vprašanje je izpostavil dvig plač, ki ga zahtevajo sindikati. »Če bi se pogajanja in stavke prestavila na naslednjo vlado, bi bilo to mogoče zelo dobro za javne finance,« je dodal.

Še najbolj neposreden vpliv ima lahko odstop po Stanovnikovih ocenah na Luko Koper, a je tudi v tem primeru težko oceniti, kako bi lahko zaplet z referendumom vplival na vrednost delnice. »Za NLB pa to pomeni ohranitev statusa quo do nadaljnjega,« je še dejal Stanovnik.

»Na neki način je ta odstop samo potrditev tega, da bodo številna vprašanja o drugem tiru, NLB in plačah javnih uslužbencev nerazrešena oziroma preložena na naslednjo vlado. Zna pa biti zaradi tega dogodka predvolilna tekma bolj burna in zanimiva,« je ocenil.

Da bo imel Cerarjev odstop omejen vpliv na kapitalske trge in gospodarske razmere, meni tudi glavni ekonomist skupine Alta Sašo Stanovnik. Junija se namreč obetajo redne volitve, poleg tega pa »ta koalicija tako ali tako ni veljala za reformno in se je pravzaprav bolj izogibala večjim odločitvam«.

Smole: Odstop kaže popolno nerazumevanje socialnega dialoga

Po besedah izvršnega direktorja Kluba slovenskih podjetnikov (SBC) Gorana Novkovića je bil Cerarjev odstop »pričakovan in tudi nepričakovan«. »Seveda so to težke odločitve in nihče vnaprej noče predvideti, da se bo kaj takega zgodilo. Vendar je očitno, da je bil premier pod hudim pritiskom,« je ocenil za STA.

Generalni sekretar Združenja delodajalcev Slovenije (ZDS) Jože Smole je medtem izpostavil socialni dialog. Med razlogi za Cerarjev odstop namreč vidi »popolno nerazumevanje socialnega dialoga«. »Tudi na delodajalski strani smo imeli tako z njim, predvsem pa z nekaterimi njegovimi ministri, zmeraj velike težave,« je spomnil.

V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) Cerarjevo odločitev spoštujejo. »Glede na to, da smo tako rekoč tik pred volitvami, ocenjujemo, da odstop ne bo bistveno vplival na slovensko gospodarstvo,« so zapisali za STA. »So se pa v zadnjem obdobju vlagali številni zakoni prehitro in brez ocene njihovega vpliva na slovensko gospodarstvo, s čimer se v OZS nismo strinjali,« so dodali.