Kot je Štrukelj pojasnil za STA, bodo v najkrajšem možnem času sklicali glavni stavkovni odbor Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) in premislili novo situacijo, ki je nastala s sredinim odstopom premierja Cerarja. Ta situacija namreč po njegovih besedah preprečuje sklepanje dogovorov, saj vlada za to nima več pooblastil.

»Če nimate partnerja, s katerim se pogajate, in ki ima pooblastila, da z vami podpiše stavkovni sporazum, je nadaljevanje stavke nesmiselno,« je dejal. Ker pa vprašanja, ki so šolnike pripeljala do stavke, ostajajo odprta, jih bo morala reševati vlada s polnimi pooblastili. Kot kaže, bo to takoj po volitvah, je dodal.

Nasprotno so v skupini sindikatov, ki jih vodi Jakob Počivavšek, za Radio Slovenija dejali, da če pogajanj o njihovih zahtevah ne bo, to lahko pomeni nove sindikalne akcije.

Premier Miro Cerar je v sredo zvečer sporočil, da odstopa s funkcije. Kaplja čez rob je bila odločitev vrhovnega sodišča, da razveljavi referendum, na katerem so volivci potrdili zakon o drugem tiru. Ob tem je bil oster do sindikatov javnega sektorja in dejal, da je požiral neresnice in žalitve.

»V ponedeljek je koalicija ponudila dober predlog, sindikati so ga zavrnili in zdaj bodo čakali na naslednjo priložnost,« je ob tem dejal. Po ponedeljkovih pogajanjih je namreč kazalo, da so vlada in sindikati precej blizu dogovora. Dogovor s Svizom je bil celo že pripravljen na parafo, a se je nato zapletlo in do nje ni prišlo, nekaj manj kot 40.000 šolnikov pa je v sredo znova stavkalo.