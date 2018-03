Brglez ob odstopu Cerarja: Strinjam se s predsednikom vlade Predsednik državnega zbora in podpredsednik SMC Milan Brglez je v odzivu ob odstopu premierja Mira Cerarja na facebooku zapisal, da se »strinja s predsednikom vlade» ter pri tem izpostavil, da je takšna pot najbolj odgovorna ob dejstvu, ko praktično vsi »na vse mogoče in nemogoče načine ustavljajo nadaljnji razvoj države«. »Ko praktično vsi - koalicijska partnerja in opozicija (torej SD(S) in DeSUS), pa tudi predstavniki in predstavnice (le) svojih absolutnih interesov v družbi, gospodarstvu in državi - na vse mogoče in nemogoče načine ustavljajo nadaljnji razvoj države, ki smo jo z odrekanjem, a sami, izvili iz krize, je najbolj odgovorno prepustiti volivkam in volivcem odločitev o tem, kdo naj vlada v njihovem imenu,« je prepričan Brglez.

Židan zavrnil Cerarjeve očitke koalicijskim partnericam Predsednik SD Dejan Židan je v izjavi za oddajo Odmevi na TV Slovenija zavrnil očitke premierja Mira Cerarja na račun obeh manjših koalicijskih partneric, ki jih je ta izrekel v izjavi ob odstopu s položaja. Ocenil je tudi, da vlado, ki bo opravljala tekoče posle, čaka veliko dela. »Ta teden je bil težak za vlado. Videli ste povsem nepotrebno stavko v javnem sektorju, vendar ne zaradi koalicijskih partnerjev. Videli ste tudi afero zaradi makete drugega tira, do katere prav tako ni prišlo zaradi koalicijskih partnerjev. Tudi odločitev vrhovnega sodišča danes ni bila takšna zaradi koalicijskih partnerjev,« je dejal v odzivu na nekatere očitke koalicijskim partnericam SD in DeSUS, ki jih je izrekel predsednik vlade v odstopu. Zatrdil je tudi, da ne ministri ne koalicija niso bili obveščeni o Cerarjevi odločitvi, tako da ga je ta presenetila. Je pa ob tem pripomnil, da to v resnici na politiko ne bo bistveno vplivalo, saj so tako ali tako pred vrati državnozborske volitve. »V vsakem primeru pa bo vlada, še posebej ker bo to vlada z nekaj manjšimi pooblastili, morala zelo veliko delati,« je povedal in dodal, da bo treba vse težave, ki so nastale v zadnjih nekaj tednih, ves čas sproti reševati.

Erjavec: Cerar bi težko še naprej kredibilno vodil vlado Prvak DeSUS Karl Erjavec ni presenečen nad nocojšnjim odstopom premierja Mira Cerarja, saj da bi po vsem dogajanju v tem tednu težko kredibilno vodil vlado še naprej. Zavrnil je Cerarjeve očitke na račun partnerjev ter ocenil, da je Cerar vrgel puško v koruzo. Erjavec je med drugim spomnil, da je DeSUS večkrat pozval k zamenjavi ministrice za zdravje Milojke Kolar Celarc. Ministrico so sicer na interpelaciji podprli, a opozorili, da Cerar za stanje v zdravstvu prevzema vso odgovornost. »Očitki, da je sedaj koalicijski partner tisti, ki je onemogočil, da bi lahko SMC izvedla na primer reformo ali projekt drugi tir, so povsem iz trte izviti. Ugotovil je pač, da tistega, kar so obljubili, niso bili sposobni izpeljati. Od pristojnih ministrov ni terjal odgovornosti, s tem pa je odgovornost prevzel nase. Danes je storil korak, ki bi ga zdavnaj morala Kolar Celarčeva in Gašperšič,« meni Erjavec. Sicer pa to po Erjavčevem mnenju ne bo imelo vpliva na stabilnost Slovenije. Erjavec ocenjuje, da premierjev odstop ne bo imel vpliva na stabilnost Slovenije, na pozitivne gospodarske trende in tudi ne na pomembnejša dogajanja, kot so postopki glede arbitraže ter priznanje Palestine, ga pa skrbi glede NLB.

Janša je Cerarjev odstop pričakoval Predsednika največje opozicijske stranke SDS Janeza Janše nocojšnji odstop Cerarja ni presenetil. »Tudi nekateri drugi dogodki so nakazovali, da se tako kot leta 2011 in 2014 tudi zdaj ne bodo zgodile normalne volitve, ampak da bodo poskušali mandat skrajšati, povzročiti čim več kaosa in pri tem izkoristiti prednosti, da volivce Mira Cerarja prestavijo drugam ali celo ustanovijo nov obraz, za katerega bodo verjeli, da bo izvajal isto nalogo marionetne vlade, kot se je to dogajalo v vladi Mira Cerarja,« je Janša za TV Slovenija komentiral Cerarjev odstop.

Levica: Vlada ni izpeljala nobenega od obljubljenih velikih projektov Odstop premierja Mira Cerarja in z njim vlade ne bo spremenil dejstev, opozarjajo v Levici in dodajajo, da vladna koalicija ni uspela izpeljati nobenega od obljubljenih velikih projektov. Kot so med drugim našteli, smo namesto drugega tira dobili preplačano maketo in še en referendum, SD in DeSUS pa da sta ustavila reformo zdravstva. Koalicija pa, potem ko je cel mandat nižala davke in zviševala plače najbolje plačanim, ni našla denarja za učitelje, medicinske sestre in plačni razred J, so v Levici še navedli v odzivu na sredin odstop premierja Cerarja.

Tonin: Odstop Cerarja razbremenitev političnega pritiska na SMC V NSi na odstop premierja Mira Cerarja gledajo kot na razbremenitev političnega pritiska na SMC, je v izjavi za TV Slovenija dejal v.d. predsednika stranke Matej Tonin. Ob tem je dodal, da vlada kljub dobrim gospodarskim kazalcem ni uspela modernizirati sistemov, ki jih Slovenija potrebuje za prihodnost. Tonin je ocenil, da sta se ostali dve koalicijski partnerici SD in DeSUS izjemno dobro znašli, da sta vso negativno pozornost preusmerjali na SMC. »S tem odstopom premier na nek način razbremenjuje SMC, vsaj tako mi na zadeve gledamo v NSi,« je dejal še dejal.