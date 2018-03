Vse več lokalov se odloča, da bodo svojim gostom hkrati ponudili še glasbeni program, ukvarjanje z nekomercialno glasbo pa je za gostilničarje tvegano dejanje. »Da to delaš, moraš biti malo nor,« situacijo opisuje Matjaž Šneberger, lastnik lokala Galerija bar Trenutek na koncu Trubarjeve ceste. Preden ga je kupil, je lokal slovel kot ena zadnjih ljubljanskih še delujočih beznic, medtem pa je postal stičišče ljubiteljev pretežno etno in jazz glasbe. »Lokal sem spremenil, kar mi dela probleme, saj sem si s tem nakopal sovražnike, ki ne odobravajo, da smo največje pijance in klošarje vrgli ven,« pojasnjuje Matjaž Šneberger.

Trije koncerti na teden

O koncertih v svojem lokalu je z odprtimi očmi sanjal petnajst let, ko je s podjetjem skrbel za prevoze in tehnično podporo znanim, predvsem jazz in metal glasbenim skupinam, ki prihajajo na turneje po Evropi. Pred letom in pol so se mu sanje končno uresničile: »Glede na to, da mi je glasba sprostitev in konjiček, želim narediti kulten lokal, kjer bi se ljudje imeli res lepo. Prostor je namreč majhen, zato je vsak koncert zelo oseben. Po navadi skupine povabijo svoje prijatelje, s katerimi se potem tudi malo družimo.«

Medtem ko je v začetku imel en koncert na teden, so zdaj tudi trije. Za začetek so v Trenutku nastopali dokaj znani posamezniki in zasedbe, saj gre za njegove znance in prijatelje. »Skupine prihajajo pretežno na prijateljski osnovi. Priskočili so na pomoč. Povedal sem jim svoje želje o tem, kaj naj bi se tukaj redno dogajalo, ker je vzdušje res vrhunsko,« pove Matjaž Šneberger in nas spomni, da so pri njem igrali že Hamo & Tribute 2 Love, Neisha z Janijem Hacetom, delna zasedba Terrafolk, Prismojeni profesorji bluesa in drugi. »Na kratko, gledam, da je program takšen, ki se ne izvaja redno na slovenski glasbeni sceni, da je glasba zanimiva in predvsem, da nastopajo vrhunski glasbeniki,« še doda Matjaž Šneberger in pravi, da je ravno to razlog, da se je že izoblikovala tudi specifična klientela.

Zdaj, ko je Galerija bar Trenutek zaživela kot prostor z določenim glasbenim okusom, želi še dodatno razširiti glasbeno ponudbo. Za vnaprej pripravlja različne tematsko obarvane jam sessione, kot so balkanski, blues in klasični. »Na jam sessionih bodo sami vrhunski glasbeniki. Če ponazorim v smislu bluesa: prisotna bosta nekdanji kitarist Majk in zdajšnji kitarist Big Foot Mame Zoran Čalić in Zoran Crnkovič, dva vrhunska kitarista, ki se bosta menjala na jam sessionih. Menjavala se bo tudi ekipa. Želim, da se zasedbe menjajo, da ni vedno istega programa,« pove. »Predvsem pa želim, da glasbeniki tukaj uživajo, da uživajo v tem, kar delajo, saj je tu prostor, kamor lahko povabijo prijatelje, se z njimi družijo in zaigrajo.« V prihodnosti si želi zgolj malo več finančnega posluha za tovrstno dejavnost s strani mestne občine ali kulturnega ministrstva, saj koncerti potekajo brez vstopnine in je težko izpeljati kakovosten program.