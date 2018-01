V Prulčku za leto 2018 stavijo na raznolike glasbene večere z improvizirano glasbo oziroma tako imenovane jam sessione. Ob četrtkih bodo obiskovalci lahko poslušali in tudi igrali blues ter rock glasbo pod vodstvom kitarskega virtuoza Juliana Eriča iz skupine Prismojeni profesorji bluesa. Sredini večeri, imenovani Spoji, so v novem letu namenjeni nekoliko bolj umirjenemu žanru fusion pod taktirko basista Roka Škrlja. Kot že prejšnja leta bodo na svoj račun prišli tudi ljubitelji vizualnih umetnosti, saj bodo z mesečno rotacijo na stenah lokala visela dela Centra sodobne umetnosti Pivka.

Z novim letom prihaja tudi nov najemnik, nam je zaupal lastnik Prulčka Saša Starovojtov: »Za nemoteno obratovanje bo skrbel Adi Shaker, vodja bara v litostrojskem Boschtizu, do njegovega zaprtja pa je upravljal bar Maček v starem delu Ljubljane.« Kot sta povedala lastnik in novi najemnik, bodo letos ohranili pestro izbiro pijač, notranjost in zunanjost lokala pa bodo v prihodnjih mesecih posodobili.

Pogrešajo sodelovanje MOL in kulturnega ministrstva »Bolj in bolj smo priznani na mednarodni sceni. Že od začetka kulturnega programa imamo nastopajoče iz različnih držav. Letos smo na primer sodelovali z Balassijevim inštitutom (kulturni center veleposlaništva Madžarske), ki je podprl nastop madžarskih glasbenikov na Prulčkovem odru. Za prihodnje leto imamo tudi podporo Avstrijskega kulturnega foruma,« nam je zaupal Starovojtov in obenem dodal, da pri soustvarjanju programa pogreša sodelovanje lokalnih inštitucij. »Kljub temu da smo v petih letih obratovanja organizirali približno 1000 brezplačnih koncertov vrhunskih glasbenikov, nam ministrstvo za kulturo (MK) noče nameniti kakšnega priznanja kulturne organizacije. Prav tako Mestna občina Ljubljana (MOL).« Glede na napovedi vodstva Prulček tudi v prihajajoči sezoni ostaja eden izmed ljubljanskih centrov urbane kulture in prizorišče žive glasbe. Po besedah Starovojtova so vabljeni vsi, ki uživajo v živi glasbi ali samo v klepetu s prijatelji. »Unikatni smo, ker še vedno obstajamo, in tako želimo delati tudi naprej. Ne glede na ignoranco inštitucij bomo nadaljevali in vsi so dobrodošli v posodobljen Prulček v letu 2018,« je še dodal.