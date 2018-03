Na nekaj več kot 100 kvadratnih kilometrih parka živi 41 leopardov, kar je ogromna zgoščenost teh živali na tako majhni površini. V Mumbaju te velike mačke živijo v sožitju z lokalnimi prebivalci in jih varujejo pred steklimi psi, ki sicer predstavljajo okoli 40 odstotkov njihove prehrane. Psi so eden od zaščitnih znakov Mumbaja, nedavna raziskava je pokazala, da jih v mestu živi kar 95.000.

Raziskovalci so za zbornik Frontiers in Ecology and the Environment napisali znanstveni članek, v katerem ugotavljajo, da je v zadnjih 20 letih v Mumbaju zaradi ugrizov potepuških psov (teh naj bi letno prijavili kar 75.000) umrlo kakšnih 420 oseb. Potrdili so tezo, da leopardi zlasti v bližini parka ljudi varujejo tako, da za hrano pobijajo stekle pse (letno med 800 in 2000) in tako zmanjšujejo njihovo populacijo.

Kaj pa bi se zgodilo, če bi leopardi iz okolice izginili na primer zaradi urbanizacije ali poseka gozdov? Po domnevah znanstvenikov bi se močno povišalo število ugrizov steklih psov, letno pa bi za zdravljenje ugrizov porabili dodatnih 200.000 dolarjev iz zdravstvene blagajne.

Znanstveniki opozarjajo, da je treba na velike plenilce, kakršni so leopardi, včasih pogledati tudi s perspektive, da človeku - pa tudi ekosistemu - niso zgolj grožnja in nevarnost, temveč so mu tudi v pomoč.