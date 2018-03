Šridevi Kapur je bila bollywoodska igralka, nekaj med Angelino Jolie in Greto Garbo, ožarjena s karizmo in seksapilom, oboževali so jo milijoni. Igralsko kariero je začela pri štirih letih, skupno je posnela več kot 300 filmov in bila od 70. do 90. let 20. stoletja glavni igralski magnet Bollywooda. Po končani filmski karieri se je leta 1996 poročila s producentom Boneyjem Kapurjem in ostala ena najbolje plačanih indijskih filmskih zvezdnic. Kjer koli se je pojavila, so jo oblegale množice.

Umrla je pretekli teden v Dubaju, stara 54 let. Vsa Indija se je odela v bele žalne barve, a tako, kot je bilo javno njeno življenje, je javna postala tudi njena smrt. Nemudoma so se namreč pojavila ugibanja, kako je pravzaprav umrla. V Dubaj je z družino odpotovala na poroko svojega nečaka, tudi igralca. V hotelu je bila sama, zvečer sta k njej pripotovala mož in mlajša hčerka, ki sta se sicer takoj po poroki vrnila v Indijo. Dogovorili so se, da gredo na večerjo, igralka je odšla v kopalnico, da se uredi. Ko je čez 15 minut ni bilo nazaj v sobi, je šel mož pogledat, kaj se dogaja, in jo je našel mrtvo v kadi. Policijo je poklical šele tri ure kasneje. Sprva so sumili, da jo je zadela srčna kap, a obdukcija ni pokazala nobenih indicev za to, zato je uradni vzrok smrti »nenadna izguba zavesti in utopitev v kadi«.

Skrivnost je tudi, kaj se je dogajalo v treh urah pred prihodom policije. Še bolj skrivnostno je, zakaj igralka pred smrtjo dva dni ni zapustila svoje hotelske sobe in zakaj sta se mož in hčerka hitro vrnila v Dubaj. Zato so indijski mediji pograbili zgodbo in sedaj na veliko razpredajo, ali so zvezdnico umorili, ali je kriv mož ali kdo drug. Zgražanje javnosti je povzročila neka lokalna televizijska postaja, ki je v grafičnem prikazu pokazala montažo fotografije njenega trupla v kopalni kadi apartmaja 2201 hotela Jumeirah Emirates Towers, kjer je umrla. Ob tem so se spraševali, ali jo je umoril botoks ali ketodieta. Še korak dlje je šel novinar neke druge postaje, ki se je med poročanjem o njeni smrti kar sam ulegel v kopalno kad.

Ne glede na to, kako se bo razjasnila njena smrt, so jo v Mumbaju pokopali z državnimi častmi. Na ulicah je njenemu pogrebnemu sprevodu sledilo več sto tisoč ljudi, tako da je bil v delu mesta popolnoma onemogočen promet. Njeno igralsko zapuščino bosta bržkone nadaljevali hčerki Džanvi in Khuši, ki sta kljub temu, da sta stari 20 oziroma 17 let, že mali zvezdnici indijskega filma.