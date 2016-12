Tako kot se je marsikateri otrok minuli konec tedna razveselil težko pričakovanih in v pisan bleščeč papir zavitih daril pod okrašeno smrečico, so bile nad svojimi prazničnimi darili navdušene tudi živali v ljubljanskem živalskem vrtu. Decembrski dobri mož, ki tokrat sicer ni imel prepoznavne sive kučme in bele brade, je pa prinesel zvrhan koš dobrot, v soboto in nedeljo namreč ni obdaril le pridnih otrok, ampak se je ustavil tudi v ljubljanskem živalskem vrtu. Za prebivalce v ogradah pod vznožjem rožniškega hriba je pripravil živalim ljube začimbe, zelenjavne in sadne priboljške, sočno meso in s krvjo prepojeno seno ter igrače.

Nad darila s skupnimi močmi

Vlogo dedka Mraza in nato tudi razdeljevalcev skrbno okrašenih in zapakiranih škatel so tokrat prevzeli oskrbniki živali, ki so že pred dnevi tudi zavihali rokave in izdelali številna praznična darila za svoje varovance pod Rožnikom. Najprej so s skrivnostnim paketom popestrili božične praznike medvedji druščini, kmalu zatem pa so se ustavili še pri kapibarah. Številčna skupinica teh največjih glodavcev na svetu – najmlajši člani v ogradi so se skotili šele letošnje poletje – ni potrebovala dolgo, da je s skupnimi močmi uničila kartonasto škatlo in med senom izbrskala tiste bolj slastne zelenjavne priboljške, med katerimi je prevladovalo korenje.

»Nekatera praznična darila smo izdelali oskrbniki, ki imamo čez leto o tem, kako izdelati zanimive in za živali primerne igrače, tudi delavnice in izobraževanja v tujini, pri izdelovanju pa nam s svojo ustvarjalnostjo pomagajo tudi obiskovalci, ki se udeležijo denimo naših počitniških programov ali praznovanja rojstnega dne v živalskem vrtu,« je ob tem pojasnil vodja oskrbnikov živali v ljubljanskem živalskem vrtu Robert Prašnikar in dodal, da skušajo s tovrstnimi dogodki, ko je denimo obisk »dedka Mraza« v ogradah, živalim popestriti njihov vsakdan. »Tudi pri teh prazničnih darilih smo hrano zapakirali tako, da se morajo živali zanjo potruditi, za trud pa so potem nagrajene z dobrotami,« umske in telesne izzive živalim, podobne tistim, s katerimi bi se morale soočiti tudi v naravi, v živalskem vrtu pa z njimi predvsem bogatijo njihov življenjski prostor, opisuje Prašnikar.