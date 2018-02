Kot so sporočili iz AMZS, so motociklista ob prihodu podrobno pregledali še slovenski strokovnjaki in se odločili, da opravijo dodaten poseg. »Tima je prevzel predstojnik za čeljustno kirurgijo v UKC Maribor in se odločil za dodatno operacijo, s katero bodo Timu še ojačali čeljust in opravili določene popravke. Še dobro, da sem vztrajal in smo Tima spravili domov,« je povedal Timov oče in trener Bogomir Gajser in dodal: »Tim se dobro drži. Je zelo optimističen, morda v tem trenutku celo preveč, in se želi kmalu vrniti na motor. S Timom se zahvaljujeva za vse pozitivne misli in dobre želje, ki sva jih prejela v teh dneh.«