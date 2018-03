V Fukušimi in prestolnici Tokio so se natanko ob 14.46 po krajevnem času, ko je severovzhod države pred sedmimi leti prizadel potres, z minuto molka poklonili spominu na žrtve katastrofe.

Komemoracije v Tokiu sta se poleg preživelih, sorodnikov žrtev in premierja Šinza Abeja udeležila tudi princ Akišino in princesa Kiko, poroča nemška tiskovna agencija dpa. »Obnova območij, prizadetih v katastrofi, stalno napreduje. Ob zavedanju okoliščin, v katerih so se znašli tamkajšnji prebivalci, pa si bomo še naprej prizadevali za zagotavljanje neprekinjene pomoči območju,« je ob tem dejal Abe.

Več deset tisoč ljudi namreč še vedno živi v zasilnih prebivališčih, zaradi radiacije pa se na domove ne more vrniti skoraj 50.000 prebivalcev v okolici jedrske elektrarne v Fukušimi, kjer je po cunamiju prišlo do taljenja jedrske sredice in posledično močnega radioaktivnega onesnaženja okolice. Japonska vlada je sicer lani dovolila vrnitev na nekatera območja v okolici nuklearke, a večina prebivalcev, posebej mater z otroki, se še ni vrnila, kritiki pa po navedbah dpa opozarjajo, da dekontaminacija ni bila učinkovita.