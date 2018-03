Toda letos je bila še ena zabava, na katero so hiteli največji zvezdniki in zvezdnice, ne da bi vedeli, kdo jih je povabil. No, vsaj tako trdijo, čeprav so gotovo dobili kakšen namig.

Zabavo po oskarjih sta organizirala Beyonce in Jay Z, glasbeni superpar. Najela sta slavni hotel Chateau Marmont v zahodnem Hollywoodu, zabava pa je imela temo starega blišča igralnic. Na vabilih sta bila podpisana le kot »gostiteljica in gostitelj«, povabljenih pa je bilo vsega 200 gostov, od Rihanne do Kobeja Bryanta. Namen zabave je bil, da bi se zvezdniki res sprostili, brez strahu, da za njimi oprezajo paparaci. Na zabavi ni bilo nastopajočih, večina gostov pa se je v hotel izmuznila pri stranskem vhodu. Na zabavi naj bi bilo zelo sproščeno vzdušje, saj so gostom ponudili tudi copate in športno obutev, če bi si želeli sezuti neudobne in tesne oskarjevske čevlje. Dame so si menda tudi razmršile glamurozne frizure, vsi pa so si z veseljem postregli s penino ace of spades, ki je v lasti Jaya Z in se prodaja po 300 evrov za steklenico.