Politično obarvana podelitev

Na oskarjih proti spolnemu nadlegovanju in nasilju niso protestirali z oblačili kot na zlatih globusih, vendar je bila tema prisotna. Ashley Judd, Anabella Sciorra in Salma Hayek, ki so nekdanjega slavnega producenta Harveyja Weinsteina obtožile spolnega nadlegovanja, so spregovorile o gibanju Jaz tudi/Me too, ki je nastalo zaradi Weinsteina in njemu podobnih.

Priseljenca Lupita Nyong'o in Kumail Nanjiani sta opozorila na nezakonite priseljence, ki so jih v ZDA mladoletne pripeljali starši, Kimmel je opozarjal na pomanjkanje režiserk in enakopravnosti zaslužkov med moškimi in ženskami, nekaj zbadanja je bilo na račun ideje predsednika Donalda Trumpa o zidu na meji z Mehiko.

Trump ni bil v ospredju in so ga omenili morda le enkrat, tako kot podpredsednika ZDA Mika Pencea, ki ni naklonjen homoseksualcem. Kimmel se je pošalil, da filme kot je Pokliči me po svojem imenu delajo samo zato, da ga ujezijo. To jim je uspelo tudi s podelitvijo oskarja filmu Fantastična ženska, v katerem nastopa trans ženska, igralka Daniele Vega.

Največ šal je bilo slišati na račun lanskoletne podelitve, ko sta Warren Beatty in Faye Dunaway dobila v roke napačno ovojnico z oskarjem za najboljši film. Podelili so ga Deželi La La, ga takoj vzeli nazaj in dali pravemu zmagovalcu Mesečini. Letos sta med zbadanjem in smehom dobila še eno priložnost in tokrat je vse šlo gladko.