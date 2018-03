Jed je hitro postala standard delavskih množic; tudi zato, ker se je v tistem času v Severnem morju močno razvilo ribarjenje z mrežami, razvila se je tudi železnica. Tako so sveže ribe postale dostopne v vseh delih dežele. Prav v istem času se je v Angliji razmahnila priprava ocvrtega krompirja oziroma čipsa, kot mu tam pravijo še danes, in jed z izvirnim imenom »fish and chips« je bila rojena. Postala je tako priljubljena, da so do leta 1910 po vsej Angliji odprli kar 25.000 prodajaln oziroma kioskov s to poceni in okusno jedjo, do leta 1930 pa več kot 35.000. Tradicionalno so sveže pripravljeno jed zavili v navadni beli ali kar v časopisni papir, da jo je bilo mogoče odnesti domov ali na delo. Danes je ocvrta riba s krompirčkom najbolj razširjena jed v vsej Veliki Britaniji, Avstraliji in na Novi Zelandiji, ki jo je mogoče odnesti s seboj. S to britansko delavsko jedjo, ki je na videz precej podobna pri nas priljubljenemu ocvrtemu osliču s pomfritom, pa vendar precej drugačna, je povezan tudi slavni Alfred Hitchcock. Kot deček je živel v sobi nad prodajalno »fish and chipsa«, ki jo je imela njegova družina. Zelo pomembna je bila jed v prvi in drugi svetovni vojni, ko je bila britanskemu ljudstvu v zadostnih količinah zagotovljena kot osnovno živilo. Riba s krompirčkom je tudi Guinnessova svetovna rekorderka: leta 1952 so v lokalu Harryja Ramsdena v Guiseleyju, ki od leta 1928 obratuje vse do danes, v enem samem dnevu prodali kar 10.000 porcij! Na fotografiji je jed iz njihovega lokala. Občudoval jo je tudi britanski premier Winston Churchill, ki je kombinacijo ocvrte ribe in krompirja označil za »dobro kompanijo«, za najslavnejšega člana zasedbe The Beatles Johna Lennona pa je znano, da si jo je rad privoščil s kečapom.

Riba s krompirčkom in grahom 900 g krompirja, olje za cvrtje, 1 kg očiščenega fileja bele morske ribe (v izvirnem receptu file trske, file pange za to jed ni primeren!), 250 g bele moke, 3 dl hladnega piva, 3 zvrhane čajne žličke pecilnega praška. Za grahovo omako še 250 g (eno srednje veliko pločevinko) odcejenega kuhanega graha, šopek peteršilja, kosem masla, polovico limone, morsko sol in sveže zmlet poper. Pečico segrejemo na 180 ºC. Krompir olupimo in narežemo na paličice, krhlje ali cekine. Peteršilj operemo in drobno sesekljamo. V ponvi segrejemo maslo, dodamo odcejen grah in peteršilj, premešamo, pokrijemo in na srednjem ognju počasi dušimo deset minut. Dodamo sok polovice limone, solimo in popramo ter z mešalnikom zmeljemo v gladek, mehak pire in shranimo na toplo. Zmešamo pol žličke soli in žličko popra ter z mešanico po obeh straneh natremo ribje fileje. To bo iz njih odstranilo odvečno vlago, ki naj se odcedi. V skledi dobro stepemo moko, pivo in pecilni prašek, da dobimo gladko, gosto tekoče testo. Vsak (odcejen) file pomokamo, ga pomočimo v pivsko testo in previdno položimo v globoko posodo z vrelim oljem (friteza: 190 ºC). Cvremo ga (odvisno od velikosti filejev) tako dolgo, da je riba pečena, testo pa se zlato obarva. Pečene položimo na režico oziroma na kuhinjske brisače, da se odvečno olje odcedi. Narezani krompir kuhamo v slani vodi pet minut, nato ga dobro odcedimo! Ko je dovolj osušen, ga ocvremo (friteza: 180 ºC) v olju, v katerem smo prej cvrli ribe. Medtem ko cvremo krompir, ocvrte ribje fileje zložimo na pekač in ga za nekaj minut porinemo v pečico. Tako bodo fileji ostali vroči in hrustljavi, medtem ko pripravimo krompir. Ko je ta ocvrt, ga odcedimo na papirnatih brisačah, solimo in postrežemo skupaj z ocvrtimi fileji in grahovim pirejem. Nikakor ne bo napak, če na mizo postavimo kisle kumarice in vložene čebulice ter pekoče feferone. Kdor želi pristno britansko izkušnjo, lahko vse skupaj poškropi z malo vinskega kisa, kot to počnejo na Otoku, prav tako je dovoljeno priložiti kečap.