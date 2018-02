Podobno, a vendar precej drugačno jed (kašo iz koruznih zrn) so pred tem kuhali že v Srednji in Južni Ameriki, dandanes pa tudi tam pripravljajo polento po italijansko. Pri naših sosedih ima namreč polenta zelo dolgo tradicijo, že v antičnih rimskih časih so jo kuhali iz pšeničnega zdroba. Po latinsko se imenuje pulmentum, od tod tudi ime polenta. Njena pražena različica so koruzni žganci, kakršne pri nas najpogosteje srečamo na Koroškem, pripravlja pa se jih povsem drugače. Medtem ko zdrob za polento vsujemo v slano vodo in kuhamo, da se zgosti, ga za žgance vsujemo v suho posodo in pristavimo. Neprestano mešamo in ga na suho pražimo, da se začne barvati v rjavo in zadiši po pečeni koruzi. Praženi zdrob postopno zalivamo z osoljenim kropom, pristavimo ter urno mešamo. Pri tem ne sme nastati gladka zmes, temveč debelejše grude, zato moramo paziti, da ne dodamo preveč vode, sicer namesto žgancev nastane pražena polenta. Takšne žgance si lahko privoščimo za zajtrk in jih zalijemo z mlekom, belo kavo, kislim mlekom ali jogurtom, nekoč so jih postregli s kislim zeljem in ocvirki… Ampak vrnimo se k polenti. Jemo jo lahko vročo, sveže skuhano, lahko pa tudi hladno – v hladilniku pokrita mirno počaka nekaj dni. Ko se strdi, lahko kose popečemo ali celo paniramo in ocvremo. Pečena (in tudi kuhana) polenta je namreč po krivici prezrta delikatesa, ki v imenitnih jedeh zlahka nadomesti krompir, riž, testenine in druge priloge. Ko kuhamo polento za prilogo, lahko vanjo zakuhamo denimo drobno nasekljan sušeni paradižnik, nastrgan sir…

Bučna polenta s pečeno rdečo peso 2,5 dl koruznega zdroba, 350 g mesa muškatne buče (ali 250 g že pripravljenega bučnega pireja), 3 šalotke ali eno čebulo, 3 žlice ekstra deviškega oljčnega olja (ali ustrezno količino masla), 1 žličko morske soli, 1 žličko sveže zmletega pisanega popra, pol žličke mlete rdeče paprike (lahko tudi prekajene), četrt žličke kurkume. Za pečeno rdečo peso še tri srednje velike rdeče pese, 1 žlico ekstra deviškega oljčnega olja, 3 žlice balzamičnega kisa, 1 žlico sladkorja, morsko sol, sveže zmlet poper, šopek peteršilja. Pečico ogrejemo na 180 °C. Očiščeno in olupljeno bučo zrežemo na kocke ter začinimo s soljo in poprom. Pokapljamo jo z žlico balzamičnega kisa in vse skupaj dobro premešamo. Plitvi pekač namažemo z maslom, vanj stresemo narezano bučo in ga za pol ure porinemo v ogreto pečico, da se buča povsem zmehča. V večjem loncu z debelim dnom na olju popražimo sesekljano šalotko ali čebulo. Zalijemo jo z 1,25 l vroče vode ali zelenjavne jušne osnove, če jo imamo pri roki. Ko vse skupaj zavre, v lonec med nenehnim mešanjem postopno vsujemo koruzni zdrob, vročino zmanjšamo ter med mešanjem kuhamo, da se polenta nekoliko zgosti. Pečeno bučo z mešalnikom zmešamo v gladek pire. Polenti primešamo bučni pire, sol, poper, kurkumo in mleto rdečo papriko. Vse skupaj zelo počasi kuhamo dobre pol ure in vsakih pet minut premešamo ter pazimo, da se nam ne prismodi. Polenti med kuhanjem po potrebi počasi prilivamo vodo ali jušno osnovo po potrebi. Pekač obložimo s papirjem za peko in temperaturo v pečici zvišamo na 230 °C. Rdečo peso temeljito operemo in narežemo na majhne kocke. Stresemo jih v skledo, pokapljamo z oljčnim oljem in premešamo. Stresemo jih na pekač in za 15 minut položimo v ogreto pečico, da se po eni strani blago rjavo obarvajo. Pekač vzamemo iz pečice, peso pokapljamo z balzamičnim kisom ter enakomerno posujemo s sladkorjem. Nazadnje jo začinimo s soljo in poprom ter pekač še za deset minut položimo v pečico, da se pesa speče na zob in sladkor karamelizira. Peteršilj medtem sesekljamo. Vročo polento razdelimo v jušne krožnike. Po njej posujemo kocke pečene rdeče pese, na vrh pa še peteršilj. Postrežemo kot samostojno glavno jed.