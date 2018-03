Jeseniški hokejisti so se na tivolskem ledu izvlekli iz vseh zagat in so le še dve zmagi oddaljeni od uvrstitve v polfinale alpske lige. Čeprav so železarji odigrali najslabšo medsebojno tekmo z Olimpijo v tej zimi, so v drugi polovici dvoboja najprej izničili ljubljansko prednost dveh zadetkov in v podaljšku odločili zmagovalca. Četrtfinalna serija na štiri zmage se bo v soboto znova preselila v Podmežaklo.

Tivolska dvorana je po šestih letih naposled gostila končnico mednarodnega tekmovanja, ki pa v mestu ne ponuja pretiranega vznemirjenja. Časi v ljubljanskem hokeju so se korenito spremenili, saj Olimpija od letošnje sezone nastopa v nižjeligaškem tekmovanju, v svojih vrstah pa nima več tujih hokejistov z mednarodno veljavo. Posledično je slabši tudi odziv občinstva na tribunah – potem ko je Tivoli pozimi 2012 pokal po šivih v razburljivem polfinalu EBEL proti Linzu, v alpski ligi povečano zanimanje pritegnejo le domači derbiji z Jesenicami. Teh je bilo v tej zimi že devet, kar je poleg padca kakovosti v obeh klubih eden od razlogov, da niti Podmežakla niti Tivoli na uvodu v četrtfinale ne ponujata spektakularne kulise kot nekoč.

Olimpija je imela v primerjavi s torkovo premiero na Jesenicah razpoloženega vratarja, saj je Kristana zamenjal obetavni Spreitzer. Potem ko so tivolski hokejisti povedli že po 57 sekundah, je Olimpija dobila krila in Jeseničane vse do zadnje tretjine držala v šahu. Igra železarjev ni bila več tako prepoznavna kot na minulih medsebojnih tekmah, v igri petih proti petim je bil ljubljanski zid dovolj trden, da je zadrževal gostujoče nalete. Čeprav je imela Olimpija vnovič težave z disciplino, Gorenjcem ni stekla igra niti ob številčni prednosti. Ljubljančani so prek razpoloženega Hebarja za nameček povišali vodstvo, a so se v nadaljevanju zbudili tudi gostje in se po 21 sekundah vrnili v igro. Potem ko so v zadnji tretjini z ledu na nosilih v bolnišnico odpeljali jeseniškega napadalca Jezovška zaradi nekaznovanega naleta Čepona, so železarji močneje pritisnili in dovolj zgodaj izenačili.

Do konca šestdesete minute sta obe moštvi neuspešno iskali poti do zmage. Olimpija je imela v zaključnem jurišu celo igralca več, a sploh ni udarila na jeseniška vrata. Podaljšek je z zlatim golom po šestnajstih minutah, ko se je tekma že močno zavlekla, s strelom pod prečko odločil Adis Alagić.

Olimpija – Jesenice 2:3 v podaljšku (1:0, 1:1, 0:1, 0:1) Alpska liga, druga tekma četrtfinala (Jesenice vodijo v zmagah z 2:0). Dvorana Tivoli, gledalcev 1500, sodniki: Bulovec, Lazzeri, Bergant in Cristeli. Strelci: 1:0 (1) Pesjak (Snoj), 2:0 (29) Hebar, 2:1 (30) Magovac (Bašič), 2:2 (48) Bašič (Magovac), 2:3 (76) Alagić (Magovac, Tavželj). Olimpija: Spreitzer, Kristan, Zibelnik, Čepon, Uduč, Kralj, Zajc, Zorko, Svete, Pesjak, Snoj, Koren, Batič, Selan, Hebar, Rajsar, Chvatal, Groznik, Sever, Ulamec, Orehek, Petelin, trener: Vnuk. Jesenice: Saunders, Vlahovič, Tavželj, Magovac, U. Sodja, Čimžar, Bašič, Stojan, Logar, Kalan, Piispanen, Tomaževič, Pem, Planko, Glavič, Alagič, Jezovšek, Kraigher, Brun Rauh, Svetina, Seršen, J. Sodja, trener: Glavič. Kazenske minute: Olimpija 22, Jesenice 14, streli v okvir gola: Olimpija 32, Jesenice 32, igralec tekme: Adis Alagić (Jesenice).