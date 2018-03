Hokejisti Jesenic in Olimpije bodo jutri v Podmežakli začeli četrtfinalno serijo na štiri zmage v alpski ligi. Vodilna slovenska kluba sta v tej sezoni odigrala že sedem medsebojnih tekem. Šestkrat so slavili železarji.

Najboljša trojica rednega dela alpske lige je v Innsbrucku izbirala četrtfinalne nasprotnike. Potem ko sta Asiago in Rittner izbrala Sterzing in Salzburg, so si Jeseničani za nasprotnika raje želeli Olimpijo kot Pustertal. Tekmovalni ritem v prvem krogu končnice bo natrpan, saj bodo moštva odigrala po tri tekme na teden. V zadnjem krogu rednega dela so Jesenice z 9:5 slavile v Kitzbühlu, Olimpija pa je v Celovcu klonila s 4:5 po kazenskih strelih.