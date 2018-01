O tem, kaj se je zgodilo, obstajata dve verziji: uradna in neuradna. Menedžer skupine trdi, da sta se Tifa in Alen na odru slučajno obregnila drug ob drugega. Priče dogodka pa so črnogorskim medijem podale drugačno različico zgodbe. Potem ko sta sestopila z odra, naj bi se glasbenika močno sprla, nato pa naj bi se začela ruvati in se resno stepla, da so morali posredovati varnostniki. Razlog za hudo kri naj bi bila Tifova zamera Islamoviću, ker je odpel del pesmi, ki bi ga moral peti on. Alen Islamović je kasneje dejal, da so to neumnosti ter da so člani skupine Bijelo dugme zgolj v poslovnih in ne v zasebnih odnosih.

Toda v legendarni skupini se radi prepirajo. Leta 1984 je skupino zapustil Željko Bebek, ker se je z Goranom Bregovićem sporekel o pesmi Kosovka. Namesto njega je kot pevec v skupino prišel Tifa, ki pa je Bregovića živciral, ker je na koncertih pogosto slabo pel. Pred desetimi leti je Bregović tožil Bebka, Islamovića in Tifo zaradi uporabe imena Bijelo dugme. Skrivnost ostaja, za kolikšno odškodnino so se dogovorili. Sporekli so se tudi leta 2005 zaradi razdelitve honorarjev. Ko je Bregović leta 2015 pripravljal proslavo 40. obletnice skupine, je Bebek odločno zavrnil sodelovanje, češ da to ni Bijelo dugme, temveč »Bregović in njegov ciganski orkester«.