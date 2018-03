Po objavi novice so borzni indeksi odreagirali izrazito negativno, tečaji pa so potrebovali skoraj ves dan, da so prilezli nazaj na vrednosti pred objavo novice o odhodu Cohna. Največji vpliv je imela novica o carinah na podjetja, ki se v večji meri ukvarjajo z direktno predelavo omenjenih surovin oziroma jih nujno potrebujejo za opravljanje svoje dejavnosti. Strah pred samimi ameriškimi uvedbami tarif je morda odveč, investitorje po svetu pa mora skrbeti predvsem dejstvo, da bodo na odločitev ZDA odgovorile druge vlade po svetu. To bi lahko prineslo nove carine oziroma trgovinske vojne, ki lahko v primeru hitrejšega eskaliranja hitro privedejo do opaznejših gospodarskih zapletov. Trenutno svetovno gospodarstvo oziroma stopnja aktivnosti tega je močno odvisna od svobodne globalne trgovine. Vsakršne prepreke bodo delovale zaviralno, kar se bo hitro poznalo na svetovni gospodarski aktivnosti in s tem gospodarski rasti. Kratkoročno (predsedniški mandat traja štiri leta) ima lahko protekcionistična politika pozitivne vplive na poslovanje države, dolgoročno pa, kot uči zgodovina, zagotovo ne.

V poslovnih vodah sta bila tokrat na tapeti v ZDA dva trgovinska velikana. Družba Target je v torek objavila solidne poslovne rezultate. Dobiček se je v zadnjem četrtletju ustavil pri 1,37 dolarja na delnico, medtem ko so prihodki dosegli 22,77 milijarde dolarjev in se tako okrepili za 10 odstotkov v primerjavi z enakim obdobjem lani. Boljši prihodki in nekoliko slabši dobiček so posledica obsežnih investicij, ki jih v zadnjih letih izvaja družba kot odgovor na vse večje pritiske družbe Amazon. Trgovinski gigant namreč z vse večjimi koraki vstopa v poslovni prostor družbe Target. V letošnjem letu naj bi Target za revitalizacijo pomembnih delov poslovanja namenil 500 milijonov dolarjev, pri vodstvu pa kot vodilo za prihodnje poslovanje poudarjajo pravilno uravnoteženost med spletno trgovino in fizičnimi prodajalnami.

Druga družba, ki je poročala podatke za drugo letošnje fiskalno četrtletje, je Costco Wholesale. Družba, ki svojim članom omogoča nakupe priznanih znamk po znižanih cenah, je imela 1,45 dolarja dobička na delnico in 33 milijard dolarjev prihodkov. Enako kot pri družbi Target je dobiček nekoliko razočaral, medtem ko so prihodki presegli pričakovanja. Kljub relativno dobrim četrtletnim številkam, dvigu e-poslovanja za 28 odstotkov in rasti članarin je vlagatelje razočaralo poslovanje družbe v času pomembnejših ameriških praznikov. Zato so po objavi podatkov o poslovanju prodajalci nekoliko stopili na plin in potisnili tečaj delnic 3 odstotke nižje.