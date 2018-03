Poleg objave nizkih ravni inflacije za Evropo v preteklem tednu dni (1,3-odstotna januarska inflacija in pričakovana 1,2-odstotna inflacija za mesec februar), napovedi štirikratnega dviga temeljne obrestne mere v ZDA v letošnjem letu in posledičnega padca v tečaju EUR/USD je bil pretekli teden v znamenju rasti na svetovnih delniških trgih. Ameriški borzni indeksi so tako v zadnjem tednu (preračunano v evre) dosegli najvišje donose. Tako so ameriški borzni indeksi SP500 (+2,2 odstotka), NASDAQ (+2,21 odstotka) in Dow Jones (+3,13 odstotka) v zadnjem tednu vsi pridobili več kot dva odstotka, medtem ko so evropski indeksi imeli donose manj kot en odstotek. Nemški DAX, francoski CAC, britanski FTSE in španski IBEX so v preteklem tednu pridobili 0,16, 0,79, 0,35 in 0,79 odstotka.

Višje rasti ameriških trgov in gibanje tečaja EUR/USD v zadnjem tednu so omogočili, da so ti preračunano v evre spet pridobili svoje vrednostih po korekciji v prvi polovici februarja. Tako imajo vsi zgoraj omenjeni indeksi od konca prejšnjega leta pa do danes pozitivne donose (SP500 +0,75, Dow Jones 0,90, tehnološki indeks Nasdaq pa kar 4,23 odstotka), medtem ko imajo evrski indeksi, kot so DAX (–3,30), CAC (+0,59) in IBEX (–1,43) nižje ali negativne letošnje donose. Omenimo še, da so v preteklem tednu donosnost pridobili tudi energenti (nafta brent: +2,16 odstotka, na 63,01 dolarja na sodček), medtem ko so kovine, kot so zlato, srebro in baker, izgubile.

Pozitivni sentimenti za leto 2018 ostajajo tako za ameriški kakor za evropski trg. Ob pritoku ugodnih makroekonomskih kazalnikov, potencialnega nadaljevanja nižanja tečaja EUR/USD, višanja obrestnih mer v ZDA in nadaljevanja sprostitvene monetarne politike v Evropi bi lahko evropski trgi dobro profilirati. Drži pa tudi, da bi morali biti donosi na evropskih trgih večji od potencialnega nižanja v tečaju EUR/USD v letu 2018, da bi bili mikavnejši od ameriškega trga, v primeru obrnjenega trenda (rasti tečaja EUR/USD) pa nasprotno.