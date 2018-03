Tečaj evra v primerjavi z dolarjem je prejšnji četrtek spremenil smer gibanja zaradi napovedi ameriškega predsednika o uvedbi carinskih tarif na uvoz aluminija in jekla. Trend se je nato nadaljeval in se še okrepil v naslednjih dneh. Namreč, potem ko je Donald Trump napovedal 25-odstotne tartife na jeklo in 10-odstotne na aluminij, je naslednji dan, v petek, predsednik evropske komisije Jean-Claude Juncker povedal, da nam Evropejcem ne preostane drugega kot sprejeti igro, in dodal: »Uvedli bomo tarife na motorje Harley Davidson, kavbojke Levis in bourbon. Tudi mi smo lahko tako neumni. Pravzaprav moramo biti tako neumni.« Seveda ni minil več kot dan in že je predsednik Trump v soboto ponovno tvitnil na to temo: »Če želi EU še povečati svoje že tako ogromne tarife in ovire za ameriška podjetja, ki tam poslujejo, bomo preprosto uveljavili tarife na njihove avtomobile, ki prosto prihajajo na trge v ZDA. Zaradi tega naših avtomobilov tam ni mogoče prodati. Velika trgovinska neravnovesja!« To je seveda v začetku tega tedna še podkrepilo trend depreciacije dolarja v primerjavi z evrom. Trend bi se na podlagi predsednikove torkove tiskovne konference v Beli hiši, ki sta jo imela skupaj s švedskim premierjem Stefanom Löfvenom, v teh dneh lahko sicer nekoliko upočasnil, saj je švedskemu sogovorniku med nastopom pred novinarji uspelo vplivati na mišljenje svojega gostitelja in je ta proti koncu konference nekoliko omilil retoriko glede protekcionistične drže v odnosu do Evrope. Če pa bi omenjena tematika za nekaj časa potihnila, bi se gibanje tečaja evra v primerjavi z dolarjem moralo ponovno obrniti v prid močnejšega dolarja.

Protekcionistična naravnanost ameriškega predsednika, ki je vsaj delno botrovala njegovi izvolitvi, vpliva tudi na druge kapitalske trge. Tako je prejšnji četrtek ameriški borzni indeks S&P 500 zaradi objave o potencialnih tarifah izgubil več kot 1,8 odstotka v enem dnevu. Omenjeni indeks se je od takrat sicer pobral in od četrtka pa do sredinega trgovalnega dne izgubljeno več kot nadomestil. Vendar pa je včeraj ponovno (vsaj v času pisanja) začel izgubljati vrednost, tokrat zaradi torkovega odstopa glavnega ekonomskega svetovalca Bele hiše Garyja Cohna. Nekdanji podpredsednik banke Goldman Sachs in zagovornik svobodne trgovine je v izjavi ob odstopu s položaja dejal: »V čast mi je bilo, da sem služil državi in uveljavljal ekonomske politike, ki spodbujajo rast, v korist ameriškega ljudstva, zlasti z vpeljavo zgodovinske davčne reforme.« Trump je v tvitu posledično sporočil, da se že mnogo ljudi poteguje za omenjeni položaj, kar nekako nakazuje na nadaljevanje njegove dosedanje populistične politike.