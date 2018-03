Politika centralnih bank

Na svetovnih borzah je po daljšem obdobju nizke volatilnosti od februarja opaziti razmeroma veliko nihanje tečajev, saj so vlagatelji na kapitalskih trgih nezaupljivi in še vedno v šoku zaradi upadov tečajev. Najnovejše izjave novopečenega šefa ameriške centralne banke Jeroma Powlla niso za trge nič kaj pomirjujoče, saj je med vrsticami razbrati, da letos pričakuje štiri zvišanja temeljne obrestne mere, a je to treba razumeti v kontekstu velike gospodarske rasti v ZDA ter zadnjih podatkov o inflaciji, ki kažejo, da se giblje proti želenima dvema odstotkoma, je v letu 2017 je dosegla 1,7 odstotka. Izjave so spodbudile rast donosnosti 10-letne ameriške državne obveznice na 2,92 odstotka. Ameriško gospodarstvo je na točki, ko je delno upravičeno vprašanje o pregrevanju gospodarstva, saj bi bilo v tem primeru treba zelo hitro zvišati obrestno mero, kar teoretično zelo poveča možnost za pojav recesije, zato je naloga Feda v tej fazi zelo zahtevna.