Slovenska teniška igralka Dalila Jakupović (171. na svetu) uspešno tekmuje na turnirju v Zhuhaiju na Kitajskem (nagradni sklad znaša 60.000 ameriških dolarjev). Potem ko je v prvem krogu s 3:6, 7:6 (5), 3:0 premagala Romunko Alexandro Cadanto (170.), je bila danes s 6:4, 7:5 boljša od Italijanke Jasmine Paolini (151.). Dalila Jakupović se bo v četrtfinalu pomerila s 15-letno Ukrajinko Marto Kostjuk (185.), ki je navdušila na prvem letošnjem turnirju velike četverice, kjer se je uvrstila v tretji krog.

Medtem ko slovenski teniški igralci in igralke ne bodo nastopili med posamezniki na turnirju serije masters 1000 v Indian Wellsu, med dvojicami tekmujeta Katarina Srebotnik in Andreja Klepač. Srebotnikova je bila v paru z Američanko Vanio King uspešna v prvem krogu, kjer sta s 6:3, 4:6, 14:12 premagali Ljudmilo Kičenok in Alo Kudrjavcevo.

Zadnji dnevi bodo ostali v spominu slovenskima teniškima igralkama Kaji Juvan (na fotografiji) in Tamari Zidanšek. Obe sta namreč prejeli denarno pomoč od Mednarodne teniške organizacije ITF, in sicer v višini 25.000 ameriških dolarjev. Toda iz drugega sklada. 17-letna Kaja Juvan je prejela denarno pomoč v obliki nepovratnih sredstev, ki jih bo namenila teniškemu razvoju. 20-letna Tamara Zidanšek pa bo morala 25 odstotkov zneska vrniti, če se bo v svoji karieri uvrstila med najboljšo stoterico. Da ITF skrbno izbira talente in jih podpira, dokazuje, da so v preteklosti dobili denarno pomoč Simona Halep, Li Na, Grigor Dimitrov in Gustavo Kuerten.