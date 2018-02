Belgijci so bili tekmeci Slovenije že v prejšnjem kvalifikacijskem ciklusu. Takrat so bili Slovenci uspešnejši v Belgiji, v Novi Gorici pa so zmagali gosti. Naslednjo tekmo kvalifikacij bodo Slovenci odigrali 27. marca, ko bodo gostovali v Romuniji. Prvo mesto v skupini, v kateri so tri reprezentance, neposredno vodi v elitno skupino evropskega prvenstva, drugo mesto pa zagotavlja dodatne kvalifikacije.

»Videti je bilo gladko, a ni bilo. Vsi smo v določenih trenutkih viseli, a smo se z bojem in pomočjo gledalcev izvlekli. Oni so iskali postavo, s katero bi nas lahko premagali, a tudi določene spremembe jim niso pomagale, mi smo bili pripravljeni na vse. Definitivno je bil odločilen prvi dvoboj, po zmagi Tokića je bilo tudi nama z Denijem lažje. Bojan naju je kot pravi kapetan potegnil naprej,« je bil zadovoljen Jorgić, ki pa ne glede na vse, meni, da Slovenija ni favorit v skupini: zame so prvi favoriti Romuni.«

Z njim pa se najizkušenejši slovenski igralec Tokić ne strinja: »Fanta sta skromna, morala bi se nekoliko bolj zavedati svoje kakovosti. Romuni bodo trd oreh, a verjamem, da smo boljši. Tako kot sem govoril, da bomo Belgijo premagali, čeprav so 14. reprezentanca sveta in imam jaz navadno težave z igranjem doma. Tokrat jih na srečo nisem imel, dosegel sem prvo zmago, kar mi pred letom in pol v Novi Gorici ni uspelo. Za Darka in Denija pa sem prepričan, da bosta opravila svoje delo in nas pripeljala do zmage. Boljša sta od vseh Belgijcev, tudi Nuytincka, ki je sicer na lestvici precej višje.«