Letošnja pomlad je malce drugačna od lanske in predlanske. O snegu zadnji dve leti marca ni bilo ne duha ne sluha. Tudi temperature so bile kar visoke, sploh lani, ko je bil marec za skoraj štiri stopinje toplejši od povprečja (predlanski »le« za dobro stopinjo, ampak še vedno pretopel). Letos pa čakamo, kdaj bo pobralo »ta sneg«. Ki nas je februarja vendarle razveselil, to mu moramo priznati. Dobesedno rešil je šolske počitnice pa tudi marsikatero smučišče je spet oživelo. Ker pa je po okusu nekaterih prepogosto snežilo, se je začetno navdušenje spremenilo v negodovanje. Kako malo je treba, kajne?

Nismo ravno potrpežljivi, pa čeprav s snegom letošnjo zimo nismo imeli prav veliko opraviti, razen februarja in zdaj še marca. Postali smo pravi razvajenci. Če nam kaj preveč zagreni utečeni vsakdan, je že vse narobe in hitro se začnemo pritoževati. Ko pa trpi naša mobilnost, kajne? Pa morda naše dlani, ki niso vajene dela z lopato… Še največ pripomb zaradi sneženja je bilo slišati prav nazadnje, v ponedeljek oziroma v noči na torek, češ, zdaj ga pa res ni treba več! Saj je bilo snega čisto dovolj. In če se že mora stopiti, ker je pač čas, da zimo zamenja pomlad, bi lahko rekli, da je zadnji sneg zapadel le zato, da se bo čim prej stopil.

Ampak če bi samo deževalo, bi te padavine hitreje odtekle, tako pa se bo zemlja lepo počasi napajala s snežnico. Kar je dobro za reke, za podtalnico, za pomladanske potrebe rastlin po vodi. Čeprav je ta podoba pomladi manj lepa, kot smo jo naslikali na začetku. Topeči se sneg seveda ni nekaj, nad čimer bi se lahko navduševali, kar bi fotografirali in potem fotografije objavljali na družbenih omrežjih. Blato, luže, gnil sneg, nobena posebna lepota. Pravzaprav nadležno prehodno obdobje, ki nam gre kar malo na živce, kajne? Mogoče pa bomo znali ceniti takšno pomlad pozneje, ko ne bo presuho za naše vrtove in polja, ko bodo potoki in reke imeli še dovolj vode… Pa čeprav se nam bo morda takrat to zdelo samoumevno.

Ampak nič ni samoumevnega, razen da se letni časi menjavajo. Potrpite torej malo s tem topečim se snegom, četudi bo kje nekaj časa stala voda, in ne zmerjajte še do nedavnega »bele opojnosti« z »belo svinjarijo«. Snegu je tako ali tako vseeno, kaj si o njem mislite, vi boste pa malo bolj umirjeni, kar tudi nekaj šteje.