Še zadnji trzljaji letošnjega leta nas skušajo prepričati, da bi bilo bolje, če izberemo kakšen drugi planet za uničevanje in izkoriščanje, Zemljo pa naj raje pustimo pri miru, da je ne bomo do konca zapravili. Si predstavljate to možnost? Da bi pripravili svoje stvari in se odpravili nekam drugam? Kot so to počeli na primer pomorščaki v 15. stoletju, ko so dobesedno zapluli proti zahodu v neskončno morje brez obzorja, kjer bi lahko videli novo obalo? Kakšen pogum so morali imeti, pa tudi vero, prepričanje, da bodo res nekaj našli. Morda se je kdo od njih še bal, da bodo morda celo pripluli do roba in padli nekam globoko dol. Če bi se danes odpravili v vesolje iskat nov planet, kjer bi nas čakalo obilje pitne vode, čistega zraka, nekakšen vesoljski raj, ne bi bili tako izgubljeni, kot so bili morda oni. Vsaj vedeli bi, v katero smer potujemo, poznamo že ogromno zvezd ali pa vsaj meglice, galaksije, ki jih sestavlja na milijone zvezd. Nekam domače se nam zdi tole naše vesolje, če ga na hitro in površno pogledamo.

Da, če bi poznali podoben planet, kot je naša Zemlja, bi jo najbrž še bolj izkoriščali. K vragu vremenske ujme, onesnažen zrak, plastika v vodi, opustošene pokrajine zaradi izkoriščanja nafte in naftnih skrilavcev, saj imamo novo možnost tam v vesolju! Verjetno bi hitro pospravili še to, kar je tu vrednega ostalo, in potem lepo v raketo in fijuuuuu navzgor. Kaj pa je en uničen planet v vesolju med vsemi tisoči, milijoni? Po eni strani je nagon po preživetju lahko za druge smrtonosen. Taki smo očitno ljudje. Dovolj pametni, da smo druge prebivalce našega planeta spravili na kolena, a tudi dovolj neumni, da ne znamo sprevideti, da si sami žagamo vejo, na kateri sedimo. Na žalost, ali pa na srečo, namreč ne poznamo neke druge Zemlje v našem dosegu, ki bi samo čakala na nas, da jo poselimo. Zato bomo morali pozabiti na sanjarjenje o lepem, ki ga pogosto vzbudi tudi prednovoletni čas, in se spopasti s svojimi težavami, ki pa smo si jih v dobršni meri pridelali sami.

Ali bi nas torej streznilo, če bi zdaj naštel vse podatke o tem, kaj se je dogajalo s padavinami, s temperaturo, vetrovi in še s čim v letu 2017? Po mojem ne. Malo tudi zato, ker je pravzaprav težko biti pameten in dati recept, kaj narediti.