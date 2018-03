Komisija za nadzor javnih financ se je danes sestala na izredni seji zaradi problematike hrvaških tožb glede prenesenih vlog nekdanjih varčevalcev Ljubljanske banke, ki jih proti LB in Novi Ljubljanski banki vodita Privredna banka Zagreb in Zagrebačka banka. Na dvournem odprtem delu seje so poslanke in poslanci iz SDS, NSi in DeSUS predvsem opominjali, da NLB zahtevkov iz sodb ne bi smela plačati, ker je to v nasprotju z ustavnim zakonom iz leta 1994 ter memorandumom iz Mokric iz leta 2013. Vodstvu NLB so očitali, da ne bi smela opraviti niti tistega plačila, ki ga je že.