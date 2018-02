»Kako in kaj, sedaj ne morem razkriti, saj moramo opraviti še zadnje konzultacije. V mislih imamo neke možnosti, ki jih bomo uporabili, če bo treba,« je povedal v današnji izjavi za medije ter poudaril, da je »treba vse to gledati v kontekstu spoštovanja načel nasledstva«.

Ponovil je, da je bila koalicija seznanjena s pravnomočno izgubljeno tožbo NLB novembra lani. »Koalicija se takrat do tega ni opredeljevala, ker ni neko telo, ki bi se v ta proces lahko direktno vmešavala. To je naloga banke, nadzornega sveta in skupščine banke, ki je SDH,« je povzel.

Kot je nadaljeval, pa je vlada, ko je videla, do česa je v tem primeru prišlo, ko je NLB odškodnino poravnala, ponovila stališče in ga obnovila s posebnim sklepom. In to je, da je kakršnokoli izplačevanje odškodnin v sodbah hrvaških sodišč v neskladju s pravom in je pravno nezavezujoče, je izpostavil.