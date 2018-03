Cena? Drobiž. Za banko s skoraj dva tisoč zaposlenimi in 70 milijardami evrov bilančne vsote (okroglo osemkrat več od bilančne vsote same NLB in petkrat več od bilančne vsote Skupine NLB) sta deželi od konzorcija ameriških finančnih skladov dobili eno (!) milijardo evrov. In to v zameno za 3,5 milijarde evrov neposredne dokapitalizacije, deset milijard evrov (do zadnjega centa) unovčenih poroštev ter še nekaj malega drugih »kritij«. Po končni bilanci, ko bo narejena, bodo davkoplačevalci po sedanjih ocenah morali pozabiti na kakšnih ducat (!) milijard evrov. Pod dobrim pogajal