“Privatizacija NLB ostaja ključna”

Evropska komisija je izpostavila tudi pomen privatizacije NLB. »Privatizacija NLB ostaja ključna za preprečitev morebitnih prihodnjih neustreznih dodeljevanj posojil in za zagotovitev njene dolgoročne vzdržnosti,« so zapisali. Ugotavljajo, da v Sloveniji država nadzoruje bistven del finančnega sektorja z deleži v NLB, Abanki Celje in Savi Re. »Kot je pokazala kriza, lahko nadaljnja velika vpletenost države dolgoročno pomeni tveganja za finančno stabilnost, gospodarsko učinkovitost in javne finance,« so poudarili. Politične volje za izboljšanje položaja pa je po oceni Bruslja malo.