Množično streljanje na dijake in zaposlene v šoli v floridskem Parklandu, v katerem je umrlo 17 oseb, je tako kot po navadi po prvem šoku in valu sožalja in sočutja s svojci žrtev naslednji dan znova postalo politično vprašanje. Z njim se ukvarjajo kongresniki in senatorji, politični analitiki, novinarji in resda najraje medlo in med vrsticami celo predsedniki ZDA.

Tudi tokrat, tako kot v prejšnjih primerih, se je Donald Trump oglasil z medlim nagovorom o tem, da se kaj takšnega nikoli ne bi smelo zgoditi in da vsi sočustvujejo in molijo s svojci žrtev »kot ena velika družina«. Toda ne on, ne kdo iz njegovega kabineta, ne republikanski kongresniki in senatorji niso danes, ko je morija dobila tudi politično konotacijo s ponovnimi zahtevami po ostrejšem nadzoru prodaje orožja, niti za milimeter spremenili dosedanje retorike.

Vsi po vrsti so ponavljali, da se parklandske tragedije ne sme »zlorabljati« za politične cilje, kot je sprejemanje ostrejše zakonodaje o prodaji in nošenju orožja, ko pa »vendarle gre za vprašanje ustavne pravice državljanov ZDA«. Te iste besede je bilo slišati po moriji v osnovni šoli v Sandyju Hooku leta 2012 (20 mrtvih prvo- in drugošolčkov), po streljanju v nočnem klubu v Orlandu leta 2016 (49 mrtvih, večinoma mladih) ali po pokolu v cerkvi v Sutherlandu Springsu lani novembra (26 mrtvih).