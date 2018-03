Govedina stroganov

Potrebujemo 1 kg uležane goveje pljučne pečenke, narezane na trakove, 2 jedilni žlici oljčnega olja, 6 jedilnih žlic surovega masla, pol skodelice (1,25 dl) sesekljane čebule ali šalotke, 500 g na lističe narezanih šampinjonov, 5 dl jušne osnove, 2 sveža lovorova lista, 1 jušno žlico dijonske gorčice, 0,6 dl konjaka ali vinjaka, 2 jedilni žlici sesekljanega svežega (ali ščep posušenega) kopra, 375 ml smetane (creme fraiche ali kisle ali za stepanje), 340 gramov širokih jajčnih rezancev, 1 jedilno žlico prekajene mlete sladke paprike, morsko sol, sveže zmlet pisani poper.

Oprano meso po potrebi osušimo s papirnatimi brisačami ter začinimo s soljo in poprom. V veliki posodi (najbolje težki litoželezni s pokrovom) močneje segrejemo olje in po etapah popražimo trakove mesa, da porjavijo (približno tri minute). Če bi v lonec vrgli vse meso hkrati, bi spustilo preveč vode in bi se začelo kuhati. Meso prestavimo na segret velik krožnik. V isto skledo (ki je vmes ne obrišemo) damo štiri žlice masla in ga segrejemo. Dodamo sesekljano čebulo in približno štiri minute pražimo, da se zmehča. Dodamo gobe in popramo. Sotiramo, da tekočina povre (približno 15 minut). Nato dodamo jušno osnovo, lovorova lista, prekajeno papriko, gorčico in na koncu konjak oziroma vinjak. Dušimo, da se tekočina nekoliko zgosti. Dodamo meso in ves sok, ki se je nabral na krožniku. Dušimo pri srednji temperaturi, da se meso pregreje (pet minut), ampak v notranjosti naj bi ostalo še malo rožnato. Primešamo koper in smetano, nato po okusu solimo in popramo ter odstavimo. Odstranimo lovorova lista. Medtem zavremo velik lonec osoljene vode in na zob skuhamo rezance (pazimo, da se ne razkuhajo). Odcedimo jih in damo nazaj v lonec. Dodamo jim dve žlici zmehčanega masla in previdno premešamo. Rezance usujemo na velik ogret servirni pladenj, čeznje pa prelijemo pripravljeno meso v omaki. Previdno za okras posujemo prekajeno papriko in preostali koper. Če tega nimamo, si lahko pomagamo tudi s peteršiljem.