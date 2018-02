Polnjeni lignji v zelenjavni omaki

Potrebujemo 800 g očiščenih lignjev, 100 g mesa klapavic, 80 g riža, 1 večjo čebulo, 0,5 dl ekstra deviškega oljčnega olja, 2 dl zelenjavne osnove (če je na razpolago, sicer bo dobra tudi voda), 20 g moke, morsko sol, 2 stroka česna, šopek peteršilja. Za zelenjavno omako še 2 dl paradižnika v koščkih, 100 g paprike, 150 g koromača, 100 g bučk, 1/2 čebule, 0,5 dl ekstra deviškega oljčnega olja, 2 dl primorskega belega vina, morsko sol, sveže zmlet črni poper, 2 stroka česna, šopek peteršilja.

■Če imamo na voljo samo cele klapavice in moramo meso izluščiti sami, to storimo tako, da v veliki ponvi segrejemo olje in nanj stresemo očiščene školjke. Na hitro jih popražimo, da se odprejo, in iz njih izluščimo meso. Sok prihranimo. Krake očiščenih lignjev drobno narežemo. Čebulo in česen olupimo in drobno sesekljamo. Peteršilj osmukamo in drobno sesekljamo. V veliki ponvi segrejemo oljčno olje in na njem popražimo sesekljano čebulo. Dodamo narezane lovke, meso klapavic, sol, poper ter del sesekljanega česna in peteršilja. Vse na hitro popražimo. V posodo dodamo opran in odcejen riž. Prilijemo zelenjavno osnovo (ali vodo), sok školjk (če smo jih odpirali sami) in kuhamo, da se riž zmehča, ampak pazimo, da se ne razkuha. Z zmesjo nadevamo očiščene lignje, odprtine pa zapremo z zobotrebci. Nato pripravimo zelenjavno omako. Vso zelenjavo narežemo na majhne kocke. V globoki ponvi segrejemo oljčno olje in na njem popražimo čebulo in sesekljan česen. Dodamo nakockano zelenjavo in preostali peteršilj ter prilijemo vino. Počasi kuhamo nekaj minut. V drugi ponvi segrejemo olje, na katerem nadevane lignje po obeh straneh popečemo. Popečene lignje zložimo k zelenjavi, potem pa vse skupaj pokrito počasi dušimo približno pol ure. Postrežemo s popečeno polento ali pečenim krompirjem, zanimiva priloga so tudi špageti, s katerimi na krožniku podložimo jed.