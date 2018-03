Nebo nad Pekingom spet modro

Prebivalci Pekinga lahko te dni nad sabo ponovno občudujejo modro nebo. To je posledica vladnih ukrepov, s katerimi so gospodinjstva in industrijo pripravili do manjše uporabe fosilnih goriv, ki očitno delujejo. Nekatere pa skrbi, da bo čist le Peking, medtem ko se bo vsa industrija, ki ga je nekdaj onesnaževala, preselila na jug države.