Čeprav voda pokriva skoraj tri četrtine površine našega planeta, je pitne vode precej manj, kot bi glede na ta podatek lahko domnevali. V tem trenutku več kot milijarda ljudi nima dostopa do čiste pitne vode, še dve milijardi in pol pa se vsej en mesec v letu sooča s težavami v dostopu do pitne vode.

Kot poročajo tuji mediji, utegne Cape Town postati prvo mesto, ki bo ostalo brez pitne vode. V zadnjih dneh je padlo nekaj težko pričakovanega dežja, kar je »dan nič«, dan, ko bodo po napovedih vodovodne cevi presahnile, zamaknilo z 12. aprila na 11. maj.

In a restaurant in Cape Town and suddenly the rain hits - everyone goes outside to see.



It’s been a while #WaterCrisispic.twitter.com/TylBp8HPZP