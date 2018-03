Poletni prestopni rok se bo po novem končal na predvečer začetka sezone 2018/19, ta se bo predvidoma pričela 19. avgusta. Skrajšan pa bo tudi zimski prestopni rok, namesto 31. januarja 2019 bo v Italiji konec prestopov že 19. januarja 2019.

V serie A bodo dodali tri igralne kroge med božičnimi prazniki, in sicer 22., 26. in 30. decembra 2018. Tekme na 26. december so že leta značilnost angleške lige in precej povečajo prihodke televizijskih pravic.

V tej sezoni so v italijanski ligi sicer igrali za božič, a le en krog. Malago je kot predsednik olimpijskega komiteja trenutno zadolžen tudi za italijanski nogomet, saj italijanska nogometna zveza ta trenutek nima stalnega predsednika. Šest mesecev jo bo vodil generalni sekretar Conija Roberto Fabbricini, Malago pa je zadolžen za vodenje lige.