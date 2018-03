»Če bi Barceloni vzeli Lionela Messija in ga oblekli v majico Atletica, bi tekmo dobili z 1:0,« je po derbiju 27. kroga španskega prvenstva ugotavljal trener madridske ekipe Diego Simeone, ki bo na svojo premierno prvenstveno zmago nad Katalonci moral počakati vsaj še do naslednje sezone. Ugotovitev Argentinca ni bila zmotna, saj se je izkazalo, da je zadetek rojaka na koncu tudi odločil obračun med v letošnji sezoni najboljšima ekipama la lige. Messi je v nedeljo na Camp Nouu dosegel že jubilejni 600. gol v svoji karieri, prvič pa mu je tudi uspelo, da je še na tretji tekmi zapored zadel s prostega strela.

»Že to, da se je vpisal med strelce, je izjemno. Dejstvo je, da je to najbolj tehnično podkovan igralec, prav tako tudi najboljši podajalec, kar sem jih kadar koli videl. V mojih očeh je najboljši vseh časov,« Messija ni mogel prehvaliti nekdanji angleški reprezentant in strokovni komentator Gary Lineker. »To je Messijeva liga,« pa so po novi izvrstni predstavi 30-letnika priznali tudi pri Realu naklonjeni Marci. Novinarje najbolj branega španskega športnega dnevnika je razočaralo pomanjkanje tekmovalnega naboja za tekmo tako visokega ranga, a obenem navdušil taktični pristop obeh trenerjev.

Barcelona po zaslugi svojega prvega zvezdnika sicer znova diha nekoliko lažje, saj je vodstvo pred Atleticom povišala na osem točk. Tako visoke prednosti 11 krogov pred koncem prvenstva v Španiji ni zapravila še nobena ekipa, za nameček pa gre Barceloni na roko tudi spored. Najtežje tekme bodo namreč odigrali doma (Athletic, Leganés, Valencia, Villarreal, Real Madrid in Real Sociedad), medtem ko jih v gosteh čakajo še obračuni z Malago, Sevillo, Celto, Deportivom in Levantejem.

Čeprav je ekipa trenerja Ernesta Valverdeja v prvenstvu še vedno neporažena, pa je le malo verjetno, da bo presegla točkovni izkupiček iz sezone 2012/2013. Barcelona je pod vodstvom pokojnega Tita Villanove tedaj osvojila kar 100 točk, bržkone pa ni ogrožen niti dosežek Pepa Guardiole iz sezone 2010/2011, ko so Katalonci po 27 krogih imeli 74 točk, na koncu pa se prvenstvene krone veselili s 96 osvojenimi točkami.

Tudi če bi želel, si Guardiola tekme svojega nekdanjega kluba tokrat ni mogel ogledati, saj je ob skoraj isti uri z Manchester Cityjem v angleškem prvenstvu gostil aktualnega prvaka Chelsea. Tako kot tekma na Iberskem polotoku se je tudi ta končala z izidom 1:0 in zmago domačih nogometašev. Za Londončane je bil to že četrti zaporedni gostujoči poraz, kar se jim je nazadnje primerilo pred davnimi petnajstimi leti. Velja še dodati, da je Guardiola v nedeljo postal šele drugi trener, ki je stanovskega kolega na klopi Chelseaja Antonia Conteja v isti sezoni premagal na obeh prvenstvenih tekmah. Prvi je bil Delio Rossi, ki mu je to uspelo s Sampdorio v sezoni 2012/2013.

»Ne igramo zato, da bi postavljali rekorde. Rekordi so zgolj posledica dobrega dela. Z igralci se nikoli ne pogovarjamo o njih. Kar zares šteje, je osvojitev naslova,« je po tekmi dejal Pep Guardiola.

