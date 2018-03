Četudi so na prvi tekmi proti Realu klonili z 1:3, obenem pa zaradi poškodbe ostali še brez Neymarja, je v taboru francoskega velikana te dni »predaja« prepovedana beseda. V zasuk verjamejo tako zelo, da so v ponedeljek spremenili ime profila na twitterju in ga iz PSG preimenovali v »Ensemble on va le faire« oziroma »Skupaj nam bo uspelo«.

Cilj neobičajne poteze pred najpomembnejšo tekmo sezone je jasen – mobilizirati navijače in si tudi z njihovo pomočjo zagotoviti četrtfinale. »Pariz bo gorel«, »Tekmec ima enajst mož, mi enajst bojevnikov« in »Preteklost je zgodovina, prihodnost je naša« so le nekatere parole, s katerimi želijo v klubu prebuditi navijaškega duha svojih privržencev. Ti še vedno niso pozabili na lanski debakel, ko jih je Barcelona na povratni tekmi osmine finala premagala s 6:1.

In medtem ko marketinški oddelek PSG vse moči usmerja v nagovarjanje navijačev, poskuša vodstvo kluba svoji ekipi prednost zagotoviti tudi z vršenjem pritiska na sodnike. »Na prvi tekmi na končni izid ni vplivalo le 22 nogometašev na igrišču. Ne iščemo izgovorov, a po koncu dvoboja smo vsi imeli občutek, da je bilo izkazano pomanjkanje spoštovanja do našega kluba in Francije. Podobno je bilo tudi lani,« s kritikami na račun sojenja ni skoparil športni direktor PSG Antero Henrique.

Odgovorna naloga bo danes pripadla Felixu Brychu. Čeprav Francozi na treh tekmah, na katerih jim je sodil Nemec, še niso izgubili, pa je novica bržkone še nekoliko bolj razveselila njihove tekmece. Dvainštiridesetletnik je Realu doslej sodil na sedmih obračunih, na katerih so Madridčani dvakrat remizirali, kar petkrat pa zmagali. Nazadnje maja lani v Cardiffu, ko so proti Juventusu osvojili svoj 12. naslov evropskega prvaka. Tedaj sta bila na igrišču tudi Toni Kroos in Luka Modrić, ki pa zaradi zdravstvenih težav nista igrala zadnje tri tedne. Vezista sta prvi trening z ekipo po poškodbi opravila šele v nedeljo, a sta se v ponedeljek vseeno znašla med 24 potniki za Pariz. Tudi če Kroos in Modrić danes ne bosta stopila na igrišče, so možnosti Špancev za napredovanje visoke. V 91 primerih, ko so se prve tekme izločilnih bojev lige prvakov končale z izidom 3:1, je zmagovalna ekipa napredovala v kar 76,9 odstotka primerih.

Če je tekma med PSG in Realom Madrid ena najtežje pričakovanih, bi podobno težko trdili za povratni obračun med Liverpoolom in Portom. Napredovanje portugalskega podprvaka meji na znanstveno fantastiko, saj je na prvi tekmi doma izgubil z 0:5.