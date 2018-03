Po petdesetih letih se je Olimpija spet predstavila v črnih dresih, okrog katerih želijo v klubu narediti tudi posebno marketinško zgodbo. Kot pravijo v klubu, je povezana z obdobjem med obema vojnama oziroma z ustanovitvijo kluba z imenom Primorje, ki so ga zasnovali Primorci, ki so v Ljubljani našli zatočišče pred fašizmom. S simbolično vrnitvijo k nekdanji barvi so zastavili tudi športno zgodbo, ki si jo obetajo v spomladanskem delu sezone in katere prva etapa je bil ponoven prevzem vodstva na lestvici. Naključje ali ne: s sicer tretjo klubsko barvo dresov so se sploh prvič v novejši zgodovini predstavili ravno na Primorskem, kamor so prišli po »nov obrok kredita za Elekeja«, kot se je malce zlobno pošalil eden od navijačev. V ozadju te, sicer športno neumestne pripombe, je seveda spomin na uspešno prodajo Elekeja, s katero so Goričani takrat finančno zadihali…

Seveda pa ni nobenega dvoma: tretji zaporedni poraz Gorice na še tretji letošnji tekmi z Olimpijo je bil v prvi vrsti posledica napake Janija Curka, ki je nespretno poklonil žogo Stefanu Saviću, ta pa je podal Nathanu Oduwi za natančen strel v mrežo Januša Štruklja. »Zelo sem vesel, ne samo zaradi zadetka, ampak tudi zaradi uspešnega starta v drugi del sezone,« je izpostavil Londončan v ljubljanskem dresu.

Zmago je torej Olimpiji prinesla napaka, šele nato tudi vsi ostali dejavniki, vključno z razliko v kakovosti oziroma dejstvo, da je bila Olimpija popolna, Gorica pa brez več standardnih igralcev. Goriški trener Miran Srebrnič je poudaril: »Kje piše, da bi zmagali, če bi bili kompletni. Prvi polčas je bil odličen, potem pa… Če želiš takšno tekmo preživeti, ne smeš nasprotniku podariti zadetka.« Da je bila Olimpiji ključna žoga za pomembno zmago poklonjena, je priznal tudi kapetan črnih Branko Ilić: »Gorica nam sicer ni dovolila veliko priložnosti, zadetek smo dosegli po njihovi napaki, ki smo jo uspešno izkoristili. Vem, da lahko igramo bolje, kajti moramo biti pošteni in priznati, da nismo bili na ravni, ki se pričakuje od nas.«

Vrstni red v 1. SNL: Olimpija 46, Maribor (-1) 44, Domžale (-2) 31, Rudar (-2) 29, Celje (-1) 24, Gorica (-1) 23, Krško (-2) 19, Aluminij (-1) 18, Triglav (-1) 14, Ankaran (-1) 12.