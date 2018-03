Portal Bloomberg poroča o bolj zdravi prehrani ameriškega predsednika, ki je sicer znan po veliki ljubezni do hitre prehrane, navaja pa vire, ki so blizu Bele hiše. Trump je običajno za večerjo pojedel dva Big Maca, dva ribja sendviča in čokoladni milkshake iz McDonaldsa, po nasvetu zdravnika pa naj bi se sedaj odločil za nekaj sprememb na jedilniku. Vsaj začasno bo tako jedel manj rdečega mesa in več rib.

Po navedbah ene od oseb, ki so govorile z novinarji, predsednika že kakšna dva tedna niso videli s hamburgerjem, kar je bilo še pred mesecem dni skorajda nemogoče. Si pa za zajtrk tu in tam še vedno privošči slanino, poroča Bloomberg. Zdravniki naj bi bolj zdrav življenjski slog skušali uvesti tudi pri predsednikovih sodelavcih.

Trump je imel sredi januarja prvi uradni zdravniški pregled, po katerem mu je zdravnik Ronny Jackson svetoval manjši vnos maščob in ogljikovih hidratov ter redno gibanje. 71-letni predsednik, ki je v predvolilni kampanji sicer napovedal, da bo »najbolj zdrav predsednik v Beli hiši«, slabe prehranjevalne navade »podkrepi« še z zgolj nekaj urami spanca na noč, največ pa se giblje po igrišču za golf.