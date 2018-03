»S turistično atrakcijo si želimo povečati prepoznavnost Celja na evropskem in svetovnem turističnem zemljevidu ter v knežje mesto privabiti številne turiste od blizu in daleč. Viseči most v Celju bi bil s svojimi 505 metri po doslej znanih podatkih med najdaljšimi mostovi tibetanskega sloga na svetu,« pravi celjski župan Bojan Šrot, ki se mu je ideja zanj porodila že pred leti. Na občini pa so prepričani, da bi viseči most tako doživljajsko kot vsebinsko povezal historično mestno jedro s Starim gradom.

Legenda o usnjenem mostu