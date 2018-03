Tekavc bi rad dokončal tudi gradnjo osrednjega objekta v središču Dola v bližini občine, ki so jo že uredili in dogradili pred dvema letoma. V tem osrednjem objektu naj bi uredili večjo knjižnico, zdravstveno ambulanto, prostore za društva, tudi starostniki naj bi v njem dobili svoj kotiček. »To bo prvi večji družbeni objekt v Dolu, kjer bodo na enem mestu združene različne dejavnosti, ki so zdaj razpršene po vsej občini. Doslej se je takšnemu objektu še najbolj približal Kulturni dom v Dolskem, kjer sta poleg dvorane in društvenih prostorov tudi ambulanta in vrtec,« razlaga ž