Nasproti nebotičnika na Slovenski cesti se je pred dnevi tako rekoč čez noč pojavil merilnik hitrosti vozil, kar je presenetljivo, saj na tem odseku smejo voziti le avtobusi Ljubljanskega potniškega prometa (LPP). Poudarek je na smejo, kajti v resnici so razmere precej drugačne. Predvsem taksisti prometno ureditev redno kršijo, na za motorni promet zaprtem odseku Slovenske ceste je eden od njih pred letom dni do smrti povozil pešca. Vozil naj bi občutno prehitro.

Na ljubljanski občini so bili s pojasnili o novi merilni napravi skopi. »Na Slovenski cesti je postavljeno ohišje, v katerega se lahko namesti števec prometa ali samodejna merilna naprava. Trenutno je v ohišju nameščena samodejna merilna naprava multaradar C, CD/S580. Meri hitrost vozil in ob prekoračitvi najvišje dovoljene hitrosti to ustrezno dokumentira ne glede na kategorijo vozil,« pravijo na občini, kjer dodajajo, da so kupili le ohišje in zanj plačali 6683 evrov. Vanj so namreč namestili merilnik hitrosti, tako imenovani superradar, ki so ga kupili poleti in zanj skupaj s tremi ohišji in usposabljanjem plačali 66.876 evrov z DDV.

Po pojasnilih redarstva bodo lahko ob ugotovljeni preveliki hitrosti ugotavljali tudi druge kršitve, kar pomeni, da bodo lahko voznike kaznovali tudi za to, ker so vozili po delu Slovenske ceste, namenjenemu le vozilom LPP. »Za dodaten nadzor na tem območju smo se odločili, ker je število pešcev posebno v decembru, ko so v središču mesta številne prireditve in dogodki, povečano, prehodi čez osrednji del Slovenske ceste pa so pogostejši,« še pravijo na redarstvu.

Ker pa po Slovenski cesti večinoma vozijo le mestni avtobusi LPP, nas je zanimalo, kako v podjetju razumejo potezo občine. »Povedali so mi, da po Slovenski cesti še posebno ponoči divjajo predvsem taksisti in razni tuji vozniki in da so zato tja postavili merilnik. Gotovo šoferji LPP niso problematični, saj na tem delu Slovenske ceste večinoma vozijo še precej pod omejitvijo hitrosti trideset kilometrov na uro,« pojasnjuje direktor LPP Peter Horvat.

Po njegovih besedah tudi pri voznikih LPP preverjajo hitrost, tako v podjetju kot na cesti, kjer jim redarji ne delajo uslug. »Se zgodi, da dobimo kakšno kazen. Vozniki kdaj prekoračijo omejitev trideset kilometrov na uro, petdeset kilometrov na uro pa skoraj nikoli. Novejši avtobusi imajo tempomat, tako da jim je lažje ohranjati hitrost. Če pa se to zgodi, kazen plača šofer, če se to zgodi večkrat, dobi tudi opozorilo,« sklene direktor LPP.