V sklopu koncepta Zero Energy Home imajo vse Marlesove hiše vgrajeno predpripravo za morebitno poznejšo namestitev sončne elektrarne ter polnilnice za električni avtomobil. Tako je vsaka Marlesova hiša le korak vstran, da postane aktivna in s tem energijsko neodvisna in samozadostna. Lahko pa kupcem v sodelovanju s partnerji zagotovijo, da bo njihova hiša že danes imela lastno sončno elektrarno in polnilno postajo za električni avtomobil.

V ponudbi tudi paket Marles Intelligence V sklopu letošnjih ugodnosti so veliko pozornosti posvetili tudi paketu Marles Intelligence, ki vključuje vrsto storitev za samodejno upravljanje procesov v stanovanjskih hišah. Pametni sistem zagotavlja še boljšo energijsko učinkovitost, večjo varnost in udobje ter upravljanje na daljavo prek pametnih telefonov, tabličnih ali osebnih računalnikov in pametnih ur. Že jeseni 2016 so kot prvi slovenski ponudnik v standardno ponudbo hiše na ključ vključili sistem krmiljenja toplotne črpalke in prisilnega prezračevanja z rekuperacijo prek oddaljenega dostopa. S tem kupec pridobi popoln nadzor nad sistemom s katere koli lokacije na svetu, ki mu omogoča dostop do spleta. Letos pa so naredili nov korak. Dodatno ponujajo še oddaljeno upravljanje senčil in razsvetljave. Na voljo so različne uporabniške scene in urniki, s katerimi kupec simulira prisotnost v času odsotnosti. Sistem omogoča tudi integracijo različnih drugih sistemov, ki še dodatno povečujejo varnost in stalen nadzor doma.

Kupcem je ves čas na voljo arhitekt V Marlesu pravijo, da se število kupcev, ki se odločijo za pasivno hišo, konstantno povečuje. »To so po navadi zahtevnejše stranke, ki že imajo določeno predznanje o energijski varčnosti ter prednostih montažnih objektov in pasivne gradnje,« opažajo v Marlesu. Vsi ti kupci imajo zato ves čas na voljo arhitekta in druge strokovnjake, ki jim svetujejo in jih usmerjajo pri gradnji. Pri pasivni hiši je namreč že od vsega začetka potrebno sodelovanje različnih strok, kot so arhitekt ter strokovnjaki gradbene fizike, strojnih inštalacij in elektroinštalacij.

Nadstandardna bivalna klima V Marlesu so pasivni sistem razvili izključno iz ekoloških materialov, zato njihovi objekti, grajeni v pasivni tehnologiji, v celotnem življenjskem ciklu zaradi ekološke neoporečnosti ne obremenjujejo okolja. V objekte vgrajujejo le preverjene in certificirane materiale najvišje kakovosti, ki jih njihovi inženirji ob strogo načrtovanih detajlih in industrijski natančnosti proizvodnje razvijejo v objekte, ki jih odlikuje izjemno bivalno ugodje.

Osnova je dobra izolacija Najpomembnejši dejavniki pri zasnovi pasivne hiše so toplotni ovoj, ki ga v Marlesu zagotovijo že s 40-centimetrov debelo steno, orientacija objekta, osončenost, ustrezna izvedba prezračevanja z vračanjem toplote (rekuperacija) ter primerna zrakotesnost. Nosilna konstrukcija zunanjih sten je brez toplotnih mostov. Vsi visokokakovostni izolacijski materiali, ki jih uporabljajo, stroške ogrevanja krepko znižajo, saj pasivna hiša za svoje delovanje na leto porabi manj kot 15 kilovatnih ur energije na kvadratni meter. Ker izkorišča obnovljive vire energije in notranje vire, je skoraj ni treba ne ogrevati in ne hladiti. Udobno in zdravo klimo lahko tako vzdržujemo brez aktivnih sistemov ogrevanja in hlajenja.