To je v času, ko na vrata trka recesija, pomembno dokazilo, da je Marles zaupanja vreden poslovni partner, ki izpolnjuje vse obveznosti do dobaviteljev, za kupce hiš pa je to dokaz, da je njihovo naročilo v varnih rokah in bo zagotovo izpeljano v dogovorjenem roku. »Evropsko priznani certifikat odličnosti nam daje motivacijo in zagon za naprej, da bomo tudi v prihodnje stopali po poti najvišjih normativov poslovanja in izpolnjevali našo vizijo. Našim strankam in poslovnim partnerjem bomo tako še z večjim zaupanjem in verodostojnostjo ponujali produkte, ki sodijo v sam vrh evropske in svetovne ponudbe trajnostne gradnje in kakovostnega bivanja,« je povedal Matej Vukmanič, direktor podjetja Marles hiše Maribor.

Pozornost do detajlov Kot pravi Vukmanič, so Marlesovi glavni aduti prepoznavna blagovna znamka, visoka in preverjena kakovost, tradicija, bogate izkušnje in ogromna akumulacija znanja, ki so ga pridobili v več kot 75 letih nastopanja na trgu. Njihova razvojna usmeritev sledi normam energetske varčnosti, protipotresne gradnje, požarne zaščite, vgrajevanja okolju prijaznih materialov ter sodobnim prostorskim ureditvam in evropskim standardom. Močan razvojni oddelek v sodelovanju s tujimi institucijami in preverjenimi dobavitelji stalno razvija nove detajle, preizkuša in vgrajuje nove materiale in spremlja druge novosti na področju gradnje. V razvojni proces so vseskozi vključeni tudi podizvajalci, ki jih stalno izobražujejo in spremljajo njihove izkušnje. Z nekaterimi med njimi sodelujejo že več kot 20 let.

Močno tehnično jedro Glavni dve Marlesovi vodili sta kakovost bivanja in gradnja po najvišjih merilih. Veliko pozornosti posvečajo tudi najmanjšim detajlom, ki lahko bistveno pripomorejo k dvigu kakovosti bivanja. Njihova glavna prednost je, da ustvarijo točno takšen prostor, kot si ga naročnik želi. To jim lahko uspeva zato, ker so vseskozi ohranjali tehnično jedro, ki je danes sposobno slediti vsem smernicam, ki jih postavlja trg, in izpolniti še tako zahtevne želje kupcev. Zaposleni v proizvodnji so se skozi leta dela navadili zaznavati in prepoznavati najmanjše anomalije v lesu in ga obdelovati tako dolgo, da doseže mejo popolnosti. »Tak pristop so opazili tudi v tujini, kjer se je že večkrat zgodilo, da so bili tudi ljudje iz stroke presenečeni nad natančnostjo obdelave materialov in izvedbo detajlov, ki so ji priča v naši proizvodnji,« je povedal Matej Vukmanič.