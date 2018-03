25,8 milijonov osebnih in lahkih gospodarskih vozil so leta 2017 prodali na Kitajskem, ki je tako že deveto leto država, v kateri so prodali (daleč) največ avtomobilov. Drugo mesto so zdaj že tradicionalno zasedle ZDA, kjer so prodali 17,23 milijona osebnih in lahkih gospodarskih vozil, do petega mesta pa so sledile še Japonska (5,16 milijona prodanih vozil), Nemčija (3,71) in Indija (3,61).

»Avtomobilski trg je v lanskem letu kazal zdravo podobo. Pod črto se je pokazalo, da niti dizelska kriza niti lokalne težave, kot je brexit, na vso podobo niso veliko vplivale. Zanimivo bo videti, kako se bodo stvari razvijale v prihodnje. Projekcije denimo kažejo, da bo Indija že kmalu prehitela Nemčijo in postala četrti največji avtomobilski trg na svetu,« pravi Felipe Munoz iz podjetja JATO Dynamics.