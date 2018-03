Vzpon in padec. Tako nekako bi najenostavneje povzeli dogajanje v zvezi z dizelskimi motorji pri osebnih avtomobilih na evropskih tleh v zadnjih slabih treh desetletjih. Potem ko je bil še leta 1990 njihov delež pri prodaji novih vozil le 14-odstoten, je krivulja z rahlim padcem v času krize (2008, 2009) vseskozi rasla in zrasla do 56-odstotnega deleža leta 2011, večinskega pa nato držala še do leta 2015, ko se je septembra zgodila znamenita afera Dieselgate. Od takrat dalje do danes je padec prodajnega deleža najlažje ponazoriti s snežno kepo, ki se počasi kotali po pobočju in pridobiva tako obseg kot hitrost – leta 2016 je tako delež dizelskih motorjev pri novih avtomobilih padel na 49 odstotkov, lani že na 44.

Pa zdaj? Se bo kepa upočasnila ali bo še pridobivala hitrost? Kje, kdaj in ali sploh se bo ustavila? Bo nemara kar zgrmela v prepad in izginila? Napovedi so nehvaležne, večina neodvisnih strokovnjakov pa meni, da se bo padec sicer nadaljeval, a vsaj za zdaj počasneje. »V prihodnjih nekaj letih ne vidim drastične redukcije dizelskih motorjev, temveč bolj počasen padec prodaje,« je za Automotive News Europe povedal Pietro Boggia, svetovalec pri podjetju Frost&Sulllivan.

Vložki še vedno visoki Za dizelske motorje torej časi zagotovo niso najlepši, ob tem pa jim vsake toliko časa zadajo kakšen nov udarec. Nazadnje se je to zgodilo prav ta teden v deželi dizla Nemčiji, kjer bo po odločitvi sodišča odslej mogoče avtomobilom s starejšimi (!) dizelskimi motorji prepovedati vožnjo po določenih predelih mest. A po drugi strani gre njihov razvoj naprej in zadnje besede zagotovo še niso rekli. Še več, vložki nekaterih proizvajalcev v njih so gromozanski. Samo Daimler, katerega prvi mož Dieter Zetsche je pred časom izjavil, da se je »za dizel vredno boriti«, je v razvoj novih dizelskih motorjev, ki ustrezajo zelo strogim merilom o izpustih NOx, denimo vložil več milijard evrov. »Velika napaka tako z ekološkega kot ekonomskega vidika bi bila dizelske motorje kar prekrižati in se jim odreči. Zato se nalašč ne opredeljujemo le za eno vrsto pogona, marveč se zavzemamo za sobivanje več vrst pogona – čistih in učinkovitih bencinskih in dizelskih, priklopnih hibridov, električnih in pogonskih sistemov na gorivne celice,« je za Automotive News Europe povedal Mario Mürwald, vodja razvoja dizelskih motorjev pri Daimlerju. Nove dizelske motorje seveda predstavljajo in jih razvijajo še številni drugi (»Dejstvo je, da moderni dizli ostajajo ključni del naše strategije v določenih segmentih,« pravijo pri evropski podružnici Forda), se pa po drugi strani pri določenih znamkah pojavljajo tudi (neuradne) informacije o popolnih opustitvah dizelskih motorjev – ta teden je novica, da od leta 2022 ne bodo več ponujali dizelskih motorjev, pricurljala iz Fiata, da jih bodo prej ali slej dokončno prekrižali, je bilo že prej slišati od nekaterih japonskih proizvajalcev…