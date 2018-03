Ko je govor o porscheju 911, se pogosto omenja besede ikona, legenda, nesmrtnež. Športni avto še danes, 55 let po tem, odkar je prvič zapeljal na cesto, sodi med tiste, o katerih zemljani najbolj sanjajo, da bi jih zapeljali v svojo garažo. A njegova zgodba bi se lahko končala drugače, če ne bi bilo Petra Wernerja Schutza. Mož, ki je za mnoge ljubitelje avtomobilizma uganka, je bil predsednik uprave Porscheja med letoma 1981 in 1987, zgodovina pa ga pomni tudi po tem, da je načrtom predhodnika, ki so predvidevali ustavitev proizvodnje modela 911, jasno in glasno rekel ne. Odločitev je bila kmalu nagrajena, saj so prodajne številke močno narasle, podobno kot tudi dobiček, porscheji pa so postali izjemno priljubljeni tudi onkraj luže. Pa je le malo manjkalo do klavrnega konca.

Leta 1980 je Porsche prvič v zgodovini podjetja ustvaril izgubo, zato so se odločili za zamenjavo v vrhu. Med 12 potencialnimi kandidati je bil tudi Schutz, ki ga je osebno povabil Ferry Porsche. Ko so ga potrdili, je zavihal rokave. Znižal je cene avtomobilov, saj so se prodajalci pritoževali, da so previsoke, in se posvetil boljši kakovosti, ki pri modelu 911 ni bila na ustrezni ravni. A to ni nikogar skrbelo, saj so bili prepričani, da ga bodo z letom 1981 nehali izdelovati. Povozil naj bi ga čas, saj naj bi bil zastarel, vse pa so stavili na modela 944 in 928. Sploh v slednjem, z motorjem spredaj, so videli svetlo prihodnost, saj je omogočal enostavnejšo vožnjo. Ko je bil na sestanku pri šefu inženirjev Helmuthu Bottu in videl na steni napisano usodo modela, se je odločil za spremembo in z markerjem označil, da se bo proizvodnja nadaljevala. »Čeprav ga je bilo včasih težko obvladovati, pa je vselej imel karakter. In ljudje so to naravnost oboževali,« je svojo odločitev leta kasneje pojasnil Schutz.

Gospodarski razcvet onkraj luže ni trajal večno Bott je bil navdušen, kakovost 911 pa se je dramatično izboljšala, predstavili so tudi različico zgoraj brez. Hkrati so imeli pri Porscheju veliko uspeha tudi na dirkah, saj so slavili zmage v Le Mansu, na Nürburgringu in Pariz-Dakarju. »Bili smo zmagovalci, pa smo se obnašali, kot da smo poraženci. Tehnologija in vrhunske zmogljivosti so bile od nekdaj bistvo znamke in od tega koncepta ne bomo odstopili,« so bile njegove besede. Za nameček so ugodne gospodarske razmere na ameriškem trgu prispevale, da se je prodaja dražjih avtomobilov povečala. Tudi porschejev. Tako so pod vodstvom Schutza prodajo zunaj domačega trga z 28.000 enot leta 1981 povečali na kar 53.000 šest let kasneje. Podobno tudi prihodke, in sicer štirikratno, na 3,7 milijarde dolarjev, dobiček pa s 4,5 milijona leta 1981 na 54,7 milijona dolarjev leta 1985. A gospodarski razcvet ni trajal večno. Že leta 1987 je ZDA zajela recesija, neugodno menjalno razmerje med dolarjem in nemško marko je povzročilo dvig cen na ameriškem trgu, prodajne številke pa so se posledično prepolovile. Decembra so tako v podjetju naznanili, da bodo zamenjali predsednika uprave, priložnost je dobil Heinz Branitzki.